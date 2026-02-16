Getty
"إنه ناديه" – مانشستر يونايتد أبلغ ماركوس راشفورد أنه قد يعود من برشلونة تحت قيادة مايكل كاريك
راشفورد يحظى بدعم للعودة
عمل ثورنلي مع كل من مانشستر يونايتد وإنجلترا ويقول إنه "يعرف" راشفورد جيدًا، ويعتقد أنه يمكن إقناع المهاجم بالعودة إلى النادي، طالما بقي المدرب المؤقت مايكل كاريك في منصبه.
وقال لبرنامج The Busby Way عبر talkSPORT: "سأقولها، لا أمانع، أنا أعرف ماركوس، وإذا لم يعجبه ما أقوله، فلا يهمني.
"لقد أصبح غير سعيد. أصبح شخصًا مختلفًا. كنت أشاهد هذا اللاعب الذي كان طفلًا سعيدًا ولطيفًا وهو يتجول حزينًا، خاصة في النادي.
"خارج النادي، كنت أراه بين الحين والآخر، وكان بخير خارج النادي، لكن داخل النادي، كان يتصرف بطريقة لم تكن جيدة.
"ثم انتقل ذلك إلى الملعب، وكنت تراه يتجول، وكنت تريد منه أن يظهر طاقة كبيرة، وهو ما يفعله مايكل كاريك الآن.
"إنه يستخرج الطاقة من اللاعبين، وكنت تريد ذلك من ماركوس، لكنك لم تحصل عليه، وتم التخلي عنه بشكل أساسي.
بالنسبة لي، هو من تخلّى عن نصف مسيرته في مانشستر يونايتد، وليس العكس."
فترة راشفورد الرائعة مع برشلونة
خلال فترة وجوده في برشلونة، شارك راشفورد في 13 مباراة في الدوري الإسباني، وسجل أربعة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة في الدوري.
وأوضح أنه يريد البقاء في إسبانيا، على الرغم من تصريحات أحد خبراء الأنسجة الرخوة.
وقال: "ما أريده هو البقاء في برشلونة. هذا هو هدفي النهائي، لكنه ليس السبب الذي يجعلني أتدرب بجد وأبذل قصارى جهدي. الهدف هو الفوز. برشلونة نادٍ كبير ورائع، أنشئ للفوز بالألقاب".
وعندما سُئل عن انطباعاته الأولى عن المدينة وكيف استقر في برشلونة، أضاف المهاجم المتعدد المواهب: "أنا أستقر جيدًا في النادي والمدينة. منذ لحظة وصولي، شعرت بترحيب كبير.
بالنسبة لي، السبب وراء وجودي هنا هو مساعدة الفريق على الفوز بالألقاب؛ كان الموسم الماضي رائعًا، لكن الحياة تسير بسرعة كبيرة، والأمور تتغير، والهدف هو تكرار تلك النجاحات. أنا مركز تمامًا على ذلك. كل شيء كان رائعًا مع الطاقم الفني وزملائي في الفريق؛ ليس لدي أي شكوى".
"إنه ناديه"
ومع ذلك، يعتقد المدلك أن راشفورد سيرغب في العودة.
وقال: "نعم، أعتقد ذلك حقًا لأنه ناديه.
إنه يحب النادي، ولا يزال يمتلك الموهبة بالتأكيد، وهو يثبت ذلك في برشلونة، لكن ما يحتاجه هو الثبات والطموح مرة أخرى. الطموح هو ما يحتاجه".
كشف المدير الفني هانسي فليك عن أمله في أن يواصل راشفورد تقديم أداء جيد، حيث قال للصحفيين: "أعتقد أن لديه الكثير من الإمكانات ليظهرها. نحن نركز دائمًا على الأهداف والتمريرة الأخيرة... لأن هناك دائمًا مجال للتحسين. لكن بفضل سرعته وتقنيته، يمكنه أن يقدم لنا الكثير. أنا سعيد، لكن لديه إمكانات أكبر بكثير.
"هناك دائمًا مجال للتحسين. لكن بفضل سرعته ومهارته، يمكنه أن يقدم لنا المزيد. أنا سعيد بما يقدمه لنا، لكنه يمتلك إمكانات أكبر بكثير. أريد أن يكون الجميع في أفضل حالاتهم.
"الأمر يتعلق بالعقلية والموقف أثناء التدريب... هذا ما نريد أن نراه. السعي دائمًا إلى أن نكون أفضل".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
راشفورد مصاب حالياً في ركبته وسيغيب عن مباراة برشلونة ضد جيرونا. في غضون ذلك، سيواجه مانشستر يونايتد إيفرتون بعد أسبوع. ويحتل فريق كاريك حالياً المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.
