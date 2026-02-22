Getty
"إنه لاعب متكامل" - بيب جوارديولا معجب بنجم مانشستر سيتي نيكو أورايلي بعد ثنائيته ضد نيوكاسل
سيتي حصد ثلاث نقاط في مباراة صعبة ضد نيوكاسل
احتاج فريق جوارديولا إلى مصدر إلهام ما عند استضافته فريق ماغبايز، الذي كان يشعر ببعض الإرهاق بعد رحلة طولها 5000 ميل إلى أذربيجان في منتصف الأسبوع للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.
تجنب سيتي مباريات التصفيات في الدور الثاني من البطولة الأوروبية، مما سمح له بالراحة استعدادًا للمباريات المحلية. تعرض الفريق لضغط شديد من نيوكاسل، لكن جميع الأهداف في هذه المباراة الحماسية سُجلت في أول 27 دقيقة.
أوريلي المتعدد المواهب يلفت الأنظار في خط الوسط
سجل أورايلي هدفين من هاتين المحاولتين، على جانبي هدف التعادل الذي سجله زميله في منتخب إنجلترا المرشح لكأس العالم لويس هول، وساهم في نهاية المطاف في حصول سيتي على ثلاث نقاط ثمينة. قد يكون بطلاً غير متوقع في نظر البعض، لكنه تم دفعه إلى مركز متقدم في خط الوسط - بعد أن كان يلعب غالباً في مركز الظهير - ولم تكن إنجازاته مفاجأة لمدربه.
قال جوارديولا لشبكة TNT Sports عن النجم المحلي أورايلي: "يمنحنا نيكو في الوسط القوة البدنية التي نحتاجها. إنه يلعب الآن في مركزه. لطالما لعب في هذا المركز، إنه لاعب متكامل وصغير السن. أنا سعيد للغاية بأن الأكاديمية أنتجت هؤلاء اللاعبين الرائعين، نيكو وفيل [فودن] وريكو [لويس]".
كان جولون ليسكوت، المدافع السابق لمانشستر سيتي، من بين أول من أشاد بأداء أورايلي، إلى جانب قدرته على شغل عدة مراكز في الملعب. قال المدافع السابق لـ BBC Sport: "أعتقد أنك كلاعب شاب تريد أن تلعب وستقول نعم، سألعب في أي مكان. ولكن عندما تُمنح الفرصة في فريق رائع كهذا في مرحلة حاسمة من الموسم، تُمنح الفرصة للعب في أفضل مركز لك لأن المدرب يثق في قدرتك على التأثير في المباراة كما فعل هو. هذا سيمنحه ثقة كبيرة.
أعتقد أنه [أصبح لا غنى عنه]. مرة أخرى، من السهل إدراك ذلك لأنه سجل هدفين اليوم، لكنه أظهر قدراته الرياضية في المباريات السابقة، وعندما كان الفريق يفتقر إلى السرعة في الانتقالات، سواء في الهجوم أو الدفاع، أظهر قدرته على التعافي وكان جيدًا الليلة في التقدم إلى الخلف".
سباق مثير على اللقب: أورايلي يحب التحدي
أصبح أورايلي الآن نجماً معروفاً في مانشستر سيتي، بعد أن ظهر لأول مرة في مباراة كأس الدرع الخيرية 2024، وهو يسعى الآن لتحقيق أول لقب كبير في مسيرته الاحترافية. وهو يستمتع بكل دقيقة من سباق اللقب المثير.
قال اللاعب المولود في مانشستر عن مواكبة أرسنال المتصدر منذ فترة طويلة: "نحن نحب ذلك، ونستمتع بكل لحظة. حصلنا على أسبوع راحة واستغللناه لتجديد طاقتنا، ولدينا أسبوع آخر قادم [قبل مواجهة ليدز السبت المقبل]".
سيتي على دراية جيدة بفن السعي وراء اللقب، حيث أشرف جوارديولا على ستة انتصارات خلال فترة عمله الأسطورية في إتيهاد. وهو سعيد بتغلبه على التذبذب الغريب هذا الموسم وإعادة البلوز إلى المنافسة على لقب محلي آخر.
وقال عن اجتياز اختبار صعب ضد أحد الفرق الأربعة الأولى من شمال شرق إنجلترا: "نتيجة رائعة، نيوكاسل فريق مذهل، رائع في القوة البدنية والسرعة في الهجوم. قوة بدنية في الوسط. كان الأمر صعبًا للغاية، لكن الفريق كان مذهلاً.
70% من اللاعبين لم يسبق لهم أن مروا بمثل هذه الحالة [سباق قريب على اللقب]، وأنا لا ألعب. لذا علينا أن نعيش هذه التجربة، وهم يعلمون أن كل مباراة ستكون هكذا. خاصة في ملعبنا، مع بقاء خمس مباريات على أرضنا. اليوم كان أفضل جمهور هذا العام، كان الأمر مذهلاً مع جماهيرنا، وأنا فخور حقاً بكوني مدرباً لهؤلاء الأشخاص والمشجعين الرائعين. الآن سنرتاح ثلاثة أيام، نحن بحاجة إلى ذلك، ثم سنلعب ضد ليدز".
مباريات مانشستر سيتي 2025-26: الرحلة إلى ليدز هي التالية
كما وصلت سيتي إلى نهائي كأس كاراباو، والدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، ودور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مع المزيد من المواجهات ضد نيوكاسل في انتظارها. وستعود إلى الملاعب السبت المقبل عندما تزور ملعب إيلاند رود.
