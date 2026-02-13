Getty
"إنه أمر لا يصدق" - فيل باركنسون، مدرب فريق ريكسهام، يعلق على خطة توسيع هيكل التصفيات في بطولة الدوري الإنجليزي
متى ستصوت أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم على توسيع نطاق التصفيات المؤهلة لدوري الدرجة الأولى؟
ستصوت أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم على مقترحات المباريات الفاصلة في اجتماع عام استثنائي يعقد في 5 مارس. في الوضع الحالي، لا توجد خطط لتعديل النظام المعمول به بالفعل في الدوريين الأول والثاني.
ومع ذلك، قد يُمنح الفريق الذي يحتل المركز الثامن في دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل فرصة للتأهل إلى الدرجة الأولى. وقد أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان هذا التوسع سيؤدي إلى إضعاف الجودة، لكن الترتيب الحالي يظهر مدى تنافسية أصعب الدرجات.
ويحتل فريق ريكسهام الطموح، الذي يسعى إلى تحقيق رقم قياسي بتحقيق الصعود الرابع على التوالي، المركز السادس في جدول الدوري مع تبقي 15 مباراة على نهاية الموسم. ومع ذلك، فإنه لا يتفوق سوى بخمس نقاط على منافسه الويلزي سوانسي الذي يحتل المركز الخامس عشر.
باركنسون يؤيد زيادة عدد تذاكر المباريات الفاصلة
مع وجود العديد من الأندية التي تتنافس على مقاعد محدودة في التصفيات، قال مدرب فريق ريد دراغونز باركنسون عن خطط الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (EFL) لتوزيع المزيد من التذاكر على تلك الأندية: "المنافسة شديدة للغاية، انظروا إلى هذه الدرجة، إنها لا تصدق. إنها درجة تنافسية ومتقاربة، هناك العديد من الفرق المتنافسة ونحن أحدها.
"هناك فرق [صعدت] وأثبتت نفسها كفرق في الدوري الممتاز. انظر إلى سندرلاند على سبيل المثال، لقد أنفقوا أموال عائدات البث التلفزيوني بحكمة، وحققوا مكانة رائعة، وهذا يثبت أن ذلك ممكن.
"بالنظر إلى دوري الدرجة الأولى، هناك الكثير من الأندية التي لديها إمكانات هائلة في هذا الدوري - ربما، من حيث الدعم، أكبر من بعض الفرق الموجودة في [الدوري الممتاز] في الوقت الحالي."
مور عانى من خيبة أمل في ويمبلي عام 2025
ريكسهام مصمم على حجز مكان في التصفيات هذا الموسم، مع انضمام كيفر مور إلى صفوف نادي SToK Racecourse. عانى مور من خيبة أمل في ويمبلي مع شيفيلد يونايتد في عام 2025 عندما واجه ساندرلاند.
اغتنم اللاعب الدولي الويلزي الفرصة للانضمام إلى رايان رينولدز وروب ماك الموسم الماضي، ويعتقد أن قراره الجريء كان مبرراً.
قال المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا، بعد أن سجل 12 هدفًا في جميع المسابقات مع فريق Red Dragons: "بمجرد أن تقدم Wrexham بعرضه، لم يكن هناك سوى قرار واحد في ذهني، وأنا سعيد للغاية بتسجيلي العديد من الأهداف.
لقد كانت فترة مزدحمة منذ ذلك الحين، لكنها كانت رائعة. كان هناك تغيير كبير في اللاعبين وأعتقد أننا استغرقنا بعض الوقت للتكيف مع بعضنا البعض. لكن بمجرد أن بدأنا في تحقيق نتائج جيدة، لم ننظر إلى الوراء".
التنافس على الكأس: إلهاء مرحب به لفريق ريكسهام
عزز وريكسهام صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2026. ويتمتع باركنسون الآن بعمق في التشكيلة يسمح له بالحفاظ على قدرته التنافسية على عدة جبهات. ومن المقرر أن يواجه فريق "التنين الأحمر" فريق إيبسويتش يوم الجمعة في محاولة للوصول إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1997.
وقال باركنسون عن هذا الهدف: "إنه أمر يشتت الانتباه، لكنني أعتقد أنه أمر مرحب به. نتحدث عن سحر كأس الاتحاد الإنجليزي، لذا عندما تأتي المباريات، أريدنا أن نستمتع بها. أريدنا أن نخرج إلى الملعب ونحن متفائلون حقًا بأدائنا".
حقق ريكسهام فوزًا هامًا على فريق نوتنغهام فورست من الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الثالثة، وكان رينولدز، المالك المشارك لهوليوود، من بين الحاضرين في المباراة الملحمية التي أقيمت على ملعب ريسكورس جراوند والتي استمرت حتى ركلات الترجيح.
سيعود فريق ريد دراغونز إلى أرضه لمواجهة منافسه في الدوري إيبسويتش. الفوز في تلك المباراة سيساعد في الحفاظ على معنويات الفريق عالية قبل مواجهة بريستول سيتي، الذي يأمل هو الآخر في التأهل إلى المباريات الفاصلة، في 17 فبراير، حيث يكون الزخم مهمًا للغاية في هذه المرحلة من الموسم.
