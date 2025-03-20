Enzo Maresca Mauricio PochettinoGetty Images/Goal
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"مثل العودة إلى عام 1980!" .. إنزو ماريسكا يتعرض للانتقاد بسبب الأساليب 'المملة' في الهزيمة أمام أرسنال

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تعرض إنزو ماريسكا للانتقاد بسبب تكتيكاته "المملة" في هزيمة آرسنال، ويعتقد ويليام جالاس أن تشيلسي كان يجب أن يواصل مع ماوريسيو بوتشيتينو.

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  • خسر تشيلسي أمام أرسنال في ديربي لندن
  • ماريشكا تحت التدقيق بعد أربعة انتصارات فقط في 13 مباراة في الدوري الإنجليزي
  • يعتقد غالاس أن تشيلسي كان أفضل تحت قيادة بوتشيتينو
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