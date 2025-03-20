"مثل العودة إلى عام 1980!" .. إنزو ماريسكا يتعرض للانتقاد بسبب الأساليب 'المملة' في الهزيمة أمام أرسنال

Getty Images/Goalجول"مثل العودة إلى عام 1980!" .. إنزو ماريسكا يتعرض للانتقاد بسبب الأساليب 'المملة' في الهزيمة أمام أرسنالإينزو ماريسكاماوريسيو روبرتو بوكيتينوآرسنال v تشلسيآرسنالتشلسيالدوري الإنجليزي الممتازتعرض إنزو ماريسكا للانتقاد بسبب تكتيكاته "المملة" في هزيمة آرسنال، ويعتقد ويليام جالاس أن تشيلسي كان يجب أن يواصل مع ماوريسيو بوتشيتينو.يستمر المقال أدناهيستمر المقال أدناهيستمر المقال أدناهالموضوع يُستكمل بالأسفلخسر تشيلسي أمام أرسنال في ديربي لندنماريشكا تحت التدقيق بعد أربعة انتصارات فقط في 13 مباراة في الدوري الإنجليزييعتقد غالاس أن تشيلسي كان أفضل تحت قيادة بوتشيتينوتابع GOAL على WhatsApp! 🟢📱