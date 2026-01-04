رغبة إنزاجي تضع الهلال بين نارين .. "مرارة" الإبقاء على داروين نونيز وماركوس ليوناردو أمام "خسارة صعبة قريبة"!

ساعات قليلة ويفتح الميركاتو الشتوي أبوابه في دوري روشن السعودي .. ساعات يأمل الهلال لو أن دقائقها تمر ببطء لحين تقنين أوضاعه والاستقرار على شكل الفريق النهائي، في ظل الشد والجذب الدائر حول قائمة الأجانب به.

الميركاتو الشتوي 2026 في دوري روشن السعودي من المقرر أن يفتح أبوابه في الخامس من يناير الجاري (غدًا)، على أن ينتهي في الثاني من فبراير 2026.

وعلى غير عادة الهلال، الذي لا يمر بفترات عدم استقرار في منتصف الموسم غالبًا، يعيش الفترة الحالية حيرة كبيرة، يرصدها إعلاميوه عبر البرامج الرياضية ومنصات التواصل الاجتماعي، تتعلق بقائمة الثمانية أجانب فوق السن تحديدًا.

هل نستغنى عن الظهير البرتغالي جواو كانسيلو أم نعيده للقائمة المحلية؟ .. من سيكون ضحيته - حال استمر - المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز أم المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو؟ .. حتى وإن رحل؛ نحتاج لتدعيمات أخرى فعن من سنفرط؟

أسئلة كثيرة تدور حاليًا في الوسط الرياضي الحالي، سنحاول تفنيدها في السطور التالية..