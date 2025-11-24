إنذار الـ 8 أسابيع وبيريز يطالب بتعويضات خيالية .. شركة السوبر ليج تفتح النار على الاتحاد الأوروبي

أرسل بيرند رايشارت، الرئيس التنفيذي لشركة A22، خطابًا رسميًا مكونًا من 18 صفحة إلى ثيودور ثيودوريديس، الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الجمعة الماضي، يطالبه فيه بالموافقة المسبقة على المشروع خلال فترة لا تتجاوز 8 أسابيع.

وأكد رايشارت في خطابه أن النسخة المعدلة من المشروع تتوافق تمامًا مع الحكم التاريخي لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في ديسمبر 2023، والذي أقر بأن احتكار اليويفا للمسابقات الأوروبية وسلوكه تجاه المنافسين المحتملين يمثل انتهاكًا واضحًا لقوانين الاتحاد الأوروبي، وهو الحكم الذي تم تأييده لاحقًا من قبل المحكمة التجارية في مدريد، وفشل الاتحاد الأوروبي في الطعن عليه مؤخرًا.

وشدد رايشارت في خطابه على أن استمرار اليويفا في رفض الموافقة على البطولة الجديدة، التي تراعي التقويم الدولي والمعايير الرياضية، يعني استمراره في خرق القانون، مشيرًا إلى أن ثلاثة محاكم أوروبية مختلفة، بما فيها أعلى هيئة قضائية في الاتحاد، أصدرت أحكامًا متسقة لا تدع مجالًا للشك بأن استغلال الاتحاد الأوروبي لمركزه الاحتكاري المهيمن لم يعد مقبولًا ويجب أن يتوقف فورًا.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، وبشكل لا يصدق، قام بتطبيق لوائح جديدة غير متوافقة في يونيو 2024، أي بعد ستة أشهر من حكم المحكمة الأوروبية، مما يعرض المؤسسة لمطالبات ضخمة بالتعويض عن الأضرار من الأطراف المتضررة بما في ذلك الأندية واللاعبين وشركة A22.