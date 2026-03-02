AFP
إندريك يواصل بدايته الرائعة مع ليون بتسجيله هدفين آخرين - لكن بيير-إيميريك أوباميانغ لاعب مرسيليا يسرق الأضواء من لاعب ريال مدريد المعار
إندريك يظهر نسب ريال مدريد
بدأ ليون المباراة بقوة، ولم يستغرق الأمر سوى ثلاث دقائق حتى ترك إندريك بصمته على مجريات المباراة. ساعد المراهق الموهوب الكرة بتمريرة مباشرة، وفتح ثغرة في دفاع مرسيليا، وسمح لكورنتين توليسو بتسجيل هدف رائع في مرمى جيرونيمو رولي. كان بداية رائعة للزوار، الذين سعوا إلى استغلال كل ثغرة تركها فريق مرسيليا الذي لا يزال يتأقلم مع متطلبات مدربه الجديد حبيب بيي.
لم يكتف البرازيلي بمساهمة واحدة وكاد يسجل ما كان سيكون هدف الموسم بعد دقائق قليلة. بعد ارتداد الكرة من رولي، أطلق إندريك ركلة مقصية رائعة مرت بجوار القائم. واصل ترويع دفاع مرسيليا، حيث انطلق في جولة متعرجة في الدقيقة 15 تجاوز خلالها عدة تحديات قبل أن يرفع الكرة بشكل غير معهود فوق العارضة. ظل تأثيره مستمراً طوال المباراة، وتوج ذلك بتمريرة مذهلة بخارج القدم ساعدت ريمي هيمبرت على تسجيل أول هدف له في الدوري الممتاز في الدقيقة 75.
براعة المخضرمين تتفوق على شباب فيلودروم في مباراة مثيرة
على الرغم من هيمنة ليون لفترات طويلة، رفض مرسيليا الاستسلام. سجل إيغور بايكساو هدف التعادل للفريق المضيف في بداية الشوط الثاني بتسديدة رائعة، لكن المسرح كان مهيأً بالفعل لأوباميانغ. استعاد اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا براعته القديمة وذكّر العالم بقدراته التهديفية، حيث عاقب أخطاء دفاع ليون في الدقائق العشر الأخيرة. سجل هدفه الأول من تسديدة منخفضة في الدقيقة 81، قبل أن يسجل هدفًا ثانيًا من تمريرة عرضية من إيثان نوانيري، لاعب أرسنال المعار، ليثير فرحة جماهير الفريق المضيف ويترك ليون خالي الوفاض على الرغم من تألق إندريك.
هذه الفوز له آثار كبيرة على جدول ترتيب الدوري الفرنسي، حيث قلص مرسيليا الفارق إلى نقطتين فقط عن ليون صاحب المركز الثالث. مع بقاء 10 مباريات فقط في الدوري المحلي، أصبحت المنافسة على المراكز الأخيرة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا مفتوحة على مصراعيها، تاركًا الفرق الزائرة تندم على الفرص الضائعة خلال الشوط الأول الذي سيطروا عليه. على الرغم من هزيمة الفريق، قدم البرازيلي إندريك أداءً فرديًا آخر أكد مكانته كأحد أفضل المواهب في العالم. لعب المراهق بمزيج من البراعة والكفاءة الذي أصبح سمة مميزة له منذ وصوله إلى فرنسا، لكنه وجد نفسه في النهاية في ظل مهاجم يتمتع بعقود من الخبرة في أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية.
فونسيكا غاضب بينما بيي يعود بقوة
لم يكن مدرب ليون باولو فونسيكا في مزاج جيد بعد صافرة النهاية، ووجه غضبه إلى الحكم جيروم بريسارد. كان المدرب البرتغالي غاضبًا بشكل خاص من قرار استبعاد الهدف الثاني لتوليسو بسبب تسلل طفيف في وقت سابق من المباراة. في مؤتمر صحفي قصير للغاية بعد المباراة، أعرب فونسيكا عن إحباطه قائلاً: "أنا هنا احترامًا لعملكم، لكنني لا أريد التحدث عن أي شيء. ماذا أقول... الفريق الأفضل خسر اليوم، وسجلنا ثلاثة أهداف. لقد تمت معاقبتي لمدة تسعة أشهر، ولا أريد أن أقول أي شيء. من المستحيل أن أقنع نفسي بوجود تسلل. لكن هذا هو الحال. انظروا بأنفسكم، وقوموا بالتحليل بأنفسكم. لا أريد أن أضيع الوقت في التعليق على المباراة".
في المقابل، سادت أجواء من الفرح الخالص في معسكر الفريق المضيف، حيث حقق أسطورة النادي حبيب بيي فوزه الأول في مباراته الثانية كمدرب لمارسيليا، بعد أن تعافى من هزيمته في المباراة الافتتاحية. بيي، الذي اشتهر بكونه ظهيرًا أيمن قويًا لمارسيليا، سارع إلى الرد على رواية فونسيكا حول الفريق الذي استحق الفوز، قائلاً: "إذا كان يعتبر أن فريقه كان الأفضل، فأنا أقول دائمًا أنه لا يوجد حظ في كرة القدم. لا أريد أن أشكك في ما قاله، لكن ما أعرفه هو أن المباراة كانت صعبة بالنسبة لنا. كانت معركة جميلة، ونحن راضون جدًا الليلة كنادٍ".
وعد إندريك سيسعد ريال مدريد
على الرغم من النتيجة، سيشعر مشجعو ريال مدريد بالتفاؤل بعد الأداء المتميز الذي قدمه الفريق في ليون. إن قدرة إندريك على الجمع بين القوة البدنية الخام والبراعة الفنية تشير إلى أنه أكثر من جاهز لمواجهة صعوبات كرة القدم الأوروبية. مع استمرار تطوره خلال فترة الإعارة، سيتابع عالم كرة القدم ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على هذا المستوى من الأداء. لكن في الوقت الحالي، فإن الفخر في فرنسا يعود إلى أوباميانغ وفريق مرسيليا القوي الذي رفض الاستسلام في هذه المباراة الكلاسيكية.
