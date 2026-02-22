Getty
إندريك يكشف عن نصيحة كيليان مبابي ويعترف بأنه غير متأكد من لقبه الجديد في ليون
إندريك يثير الإعجاب في الدوري الفرنسي مع ليون
انتقل إندريك إلى ليون في يناير في محاولة للعب بشكل أكثر انتظامًا بعد أن عانى من قلة وقت اللعب في سانتياغو برنابيو. واصل البرازيلي تألقه في فرنسا، وكان العيب الوحيد هو الحصول على بطاقة حمراء ضد نانت. وكشف إندريك الآن أن زميليه مبابي وكامافينجا شجعاه على الانتقال إلى ليون. وقال لـ Telefoot: "أخبرني كيليان مبابي وكامافينجا أن الدوري الفرنسي دوري جيد وأنه تنافسي للغاية. وأوصيا بشدة أن أوقع مع ليون لأنه فريق رائع. وأنا أقدر نصيحتهما الجيدة".
إندريك يكشف عن طموحاته في ريال مدريد
من المقرر أن يعود إندريك إلى ريال مدريد في نهاية الموسم، ويقر بأنه يحلم بالفوز بالألقاب مع الفريق الملكي. وأضاف: "آمل أن أرى فينيسيوس ومبابي معًا مرة أخرى يومًا ما للفوز بدوري أبطال أوروبا وألقاب أخرى".
قبل ذلك، يأمل إندريك أيضًا في الاستمرار في اللعب مع ليون ثم اللعب مع البرازيل في كأس العالم 2026. وأوضح: "لم أكن أتوقع أن تسير الأمور على هذا النحو الجيد. لكن الله عظيم وكان قدري أن أكون هنا. أنا فخور باللعب في فرنسا، إنها بلد رائع وسأبذل قصارى جهدي لمواصلة مساعدة ليون في الأشهر المقبلة من خلال العمل بجدية مضاعفة."أتخيل نفسي في فيلم أكشن. أحب الإثارة وأحتاج إلى إطلاق كل غضبي. هذا يدفعني إلى أن أكون أكثر فتكًا أمام المرمى.
في الوقت نفسه، أواصل السعي وراء حلمي في ليون وآمل أن أساعد الفريق على تحقيق إنجازات عظيمة. إن اللعب في كأس العالم حلم، وآمل أن أحقق إنجازات عظيمة في ليون، وأن أشارك في كأس العالم لمساعدة البرازيل، إن شاء الله".
لقب جديد لإندريك؟
أطلق جود بيلينغهام وزملاؤه على إندريك لقب "بوبي" الشهير خلال فترة وجوده في ريال مدريد بعد أن أفادت التقارير أن السير بوبي تشارلتون كان أحد أيدوله. وقد أطلقت عليه بعض وسائل الإعلام لقب "الماتادور" بعد انتقاله إلى فرنسا، على الرغم من أنه غير متأكد مما إذا كان هذا اللقب الجديد سيبقى. وأوضح قائلاً: "يمكنكم أن تطلقوا عليّ أي لقب تريدون. سنرى في الأيام القادمة ما إذا كنت سأحتفظ بهذا اللقب الصغير".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
أُجبر إندريك على قضاء فترة إيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء ضد نانت، لكنه من المقرر أن يعود إلى الملاعب يوم الأحد عندما يلتقي ليون مع ستراسبورغ في الدوري الفرنسي.
