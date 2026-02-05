"هذه أمنيتي له" .. إندريك يعلق على مقارنته ببنزيما ويعترف بـ"تفريغ غضبه" أمام لافال

كان لهذا الهدف نكهة خاصة. الأحد الماضي، أمام ليل (1-0)، عاش إندريك أمسية محبِطة، تميّزت بجهود متواصلة لكنها لم تتوج بأي شيء.

وأمام لافال، لم يكن كل شيء مثالياً أيضاً، وقد اعترف اللاعب بذلك بصراحة عقب المباراة.

وقال المهاجم الشاب:"أنا سعيد جداً بتسجيل هذا الهدف. إنه هدف مهم جداً لليون. لأن الأمر كان صعباً. وقد تمكنت من مساعدة الفريق من خلاله".

وأضاف: "لم تكن مباراة سهلة. برأيي، لم نلعب فيها جيداً. عندما سجلت، أفرغت كل الغضب الذي كان بداخلي لأنني، كما قلت، بالنسبة لي لم نقدم مباراة جيدة، لكن الأهم هو الفوز".

حديث مباشر، يكاد يكون ناضجاً، يتناقض مع صغر سنه.