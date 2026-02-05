رغم التأهل غير المقنع لليون إلى ربع نهائي كأس فرنسا، إلا أن النجم البرازيلي إندريك برز مرة أخرى أمام لافال، ليؤكد أنه أحد أنجح الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إن لم يكن أنجحها على الإطلاق.
"هذه أمنيتي له" .. إندريك يعلق على مقارنته ببنزيما ويعترف بـ"تفريغ غضبه" أمام لافال
إندريك، نقطة مضيئة في مباراة مغلقة
أمام فريق لافال المنضبط والمقاتل، ظلّ ليون لفترة طويلة يدور في حلقة مفرغة. مساحات محدودة، أفكار قليلة، وتوتر محسوس في المدرجات. في هذا السياق، تحمّل إندريك المسؤولية. قبل عشر دقائق من النهاية، قلب البرازيلي مجريات اللقاء بتسديدة قوية بقدمه اليسرى، أطلقها بعد مجهود كبير من بافل شولس، ثم فاز أولمبيك ليون 2-0 وحجز بطاقة التأهل.
في سن 19 عاماً، يُظهر المهاجم المعار من ريال مدريد بالفعل أرقاماً لافتة. خمس مشاركات بقميص ليون منذ وصوله في الشتاء. خمسة أهداف. فاعلية تغيّر قراءة المباريات، حتى عندما يعجز اللعب الجماعي عن صناعة الفارق.
هدف جعله يشعر بالتحرر
كان لهذا الهدف نكهة خاصة. الأحد الماضي، أمام ليل (1-0)، عاش إندريك أمسية محبِطة، تميّزت بجهود متواصلة لكنها لم تتوج بأي شيء.
وأمام لافال، لم يكن كل شيء مثالياً أيضاً، وقد اعترف اللاعب بذلك بصراحة عقب المباراة.
وقال المهاجم الشاب:"أنا سعيد جداً بتسجيل هذا الهدف. إنه هدف مهم جداً لليون. لأن الأمر كان صعباً. وقد تمكنت من مساعدة الفريق من خلاله".
وأضاف: "لم تكن مباراة سهلة. برأيي، لم نلعب فيها جيداً. عندما سجلت، أفرغت كل الغضب الذي كان بداخلي لأنني، كما قلت، بالنسبة لي لم نقدم مباراة جيدة، لكن الأهم هو الفوز".
حديث مباشر، يكاد يكون ناضجاً، يتناقض مع صغر سنه.
المقارنات مع بنزيما، موضوع حساس
في ليون، للتاريخ هناك تاريخ للاعبين الهدافين. وعندما يواصل مهاجم تسجيل الأهداف، يبرز سريعًا التشبيه بكريم بنزيما. إندريك يندرج تحت هذه القاعدة. وبعيدًا عن المبالغة، حرص على إعادة الأمور إلى نصابها.
«هذا جيد جدًا بالنسبة لي، لأنه لاعب كبير، مهاجم مذهل، كان الأفضل في العالم. لكن لا، كريم يتفوق بمسافة، إنه لاعب كبير. أنا سعيد جدًا لكوني هنا، أن أتواجد حيث لعب كريم. وآمل أن يتمكن من إنهاء مسيرته بشكل جيد، أو أن يلعب لأطول فترة ممكنة»، قال اللاعب المعار من ريال مدريد.
التوجه نحو نانت وربع النهائي
لا تزال ديناميكية ليون مثيرة للإعجاب. هذا السبت، سيتوجه الفريق إلى نانت بهدف تحقيق الفوز الثاني عشر على التوالي في جميع المسابقات. في الوقت نفسه، سيتابع النادي عن كثب قرعة ربع نهائي كأس فرنسا، المقررة اليوم، الخميس قبل مواجهة ستراسبورج-موناكو.