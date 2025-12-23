"قد حان عيد الميلاد مبكرًا" .. إندريك يحتفل برحيله عن ريال مدريد رسميًا

كان هناك حماس كبير عندما أكد ريال مدريد توقيعه مع إندريك، الذي يُعتبر أحد أكثر المواهب البرازيلية إثارة. انضم إندريك إلى ريال مدريد الموسم الماضي وشارك في 22 مباراة مع فريق كارلو أنشيلوتي في موسمه الأول مع النادي.

ومع ذلك، وجد الموسم 2025-25 أكثر صعوبة ولم يتمكن من إقناع ألونسو بقدراته، لذا سعى إندريك إلى الانتقال إلى نادٍ آخر في محاولة للحصول على مزيد من الدقائق ولتعزيز فرصه في الانضمام إلى منتخب البرازيل في كأس العالم 2026.

وقد اعترف أنشيلوتي بأن إندريك يحتاج إلى اللعب بانتظام ليتمكن من المشاركة، وقال لصحيفة Placar في نوفمبر: "نعم، تحدثت معه [إندريك] في بداية هذا الموسم. كان مصابًا، لكنه الآن بخير وعاد، وعليه أن يفكر مع المقربين منه في الخيار الأفضل. عليه أن يتحدث مع النادي ليرى ما هو الأفضل له. إندريك صغير جدًا، ولن تكون هذه آخر مشاركة له في كأس العالم. يمكنه اللعب في كأس العالم 2026، لأنه يمتلك المقومات اللازمة لذلك، ولكن يمكنه أيضًا المشاركة في كأس العالم 2030، أو كأس العالم 2034، وربما حتى كأس العالم 2038. أعتقد أنه من المهم له أن يعود للعب ويظهر قدراته".