"قد حان عيد الميلاد مبكرًا" .. إندريك يحتفل برحيله عن ريال مدريد رسميًا

انتهت .. "المنبوذ" يغادر سانتياجو برنابيو نحو الدوري الفرنسي

أبرم لاعب ريال مدريد "المنبوذ" إندريك صفقة انتقال على سبيل الإعارة إلى نادي ليون، حيث الدوري الفرنسي الممتاز حتى نهاية موسم 2025-26.

وينتقل الشاب البرازيلي بحثًا عن فرصة للعب بانتظام بعد أن عانى من قلة الدقائق التي لعبها في سانتياجو برنابيو تحت قيادة تشابي ألونسو.

 من الواضح أن إندريك سعيد للغاية بإبرام الصفقة، حيث قال "لقد حان عيد الميلاد مبكرًا" بعد انتقاله من العاصمة الإسبانية.

    أكد نادي ليون الآن انتقال اللاعب بعد الاتفاق على صفقة استعارة نجم ريال مدريد الصاعد التي لا تتضمن خيار الشراء.

    وقد أعلن النادي الذي يلعب في الدوري الفرنسي عن الانتقال في مقطع فيديو يظهر فيه إندريك وهو يعجب بأشجار عيد الميلاد ويزور متجر النادي لتجربة قميصه الجديد رقم 9.

    "لقد جاء عيد الميلاد مبكراً" كانت أول كلمات البرازيلي البالغ من العمر 19 عاماً بعد تأمين انتقاله على سبيل الإعارة.

    متى سيخوض إندريك أول مباراة له مع ليون؟

    لم يشارك إندريك سوى في أربع مباريات في جميع المسابقات مع ريال مدريد حتى الآن هذا الموسم، لذا سيكون متحمسًا للعب بعد إتمام انتقاله، وسينضم إلى الفريق اعتبارًا من 29 ديسمبر.

    ومع ذلك، قد يضطر إلى الانتظار قليلاً قبل أن يشارك في أول مباراة له، فوفقًا لصحيفة The Athletic، لن يكون إندريك متاحًا للمشاركة في المباراة المقبلة لليون ضد موناكو في 3 يناير بسبب اللوائح الفرنسية المتعلقة بالتسجيل، إذ يجب على اللاعبين الانتظار أربعة أيام بعد إتمام الصفقة ليتم تسجيلهم، ولا يمكن تأكيد الصفقة رسميًا حتى 1 يناير.

  • لماذا غادر إندريك ريال مدريد إلى ليون؟

    كان هناك حماس كبير عندما أكد ريال مدريد توقيعه مع إندريك، الذي يُعتبر أحد أكثر المواهب البرازيلية إثارة. انضم إندريك إلى ريال مدريد الموسم الماضي وشارك في 22 مباراة مع فريق كارلو أنشيلوتي في موسمه الأول مع النادي. 

    ومع ذلك، وجد الموسم 2025-25 أكثر صعوبة ولم يتمكن من إقناع ألونسو بقدراته، لذا سعى إندريك إلى الانتقال إلى نادٍ آخر في محاولة للحصول على مزيد من الدقائق ولتعزيز فرصه في الانضمام إلى منتخب البرازيل في كأس العالم 2026.

    وقد اعترف أنشيلوتي بأن إندريك يحتاج إلى اللعب بانتظام ليتمكن من المشاركة، وقال لصحيفة Placar في نوفمبر: "نعم، تحدثت معه [إندريك] في بداية هذا الموسم. كان مصابًا، لكنه الآن بخير وعاد، وعليه أن يفكر مع المقربين منه في الخيار الأفضل. عليه أن يتحدث مع النادي ليرى ما هو الأفضل له. إندريك صغير جدًا، ولن تكون هذه آخر مشاركة له في كأس العالم. يمكنه اللعب في كأس العالم 2026، لأنه يمتلك المقومات اللازمة لذلك، ولكن يمكنه أيضًا المشاركة في كأس العالم 2030، أو كأس العالم 2034، وربما حتى كأس العالم 2038. أعتقد أنه من المهم له أن يعود للعب ويظهر قدراته".

    بداية جديدة لإندريك

    يأمل إندريك الآن في الظهور لأول مرة مع ليون قريبًا .. بعد موناكو، سيواجه ليون فريق ليل في كأس فرنسا يوم 11 يناير، ثم سيواجه بريست في الدوري الفرنسي.

    يتطلع إندريك أيضًا للعب في الدوري الأوروبي هذا الموسم مع ليون، حيث يتصدر فريق باولو فونيسكا حاليًا الترتيب، ومن المقرر أن ينهي مرحلة الدوري بمباراتين ضد يونج بويز وباوك.

