مدربهم صديق لتشابي ألونسو .. "إصابة خطيرة" تُحدد وجهة إندريك وتُقربه من فريق ألماني

في حين أن رغبة البرازيلي في الحصول على دقائق لعب منتظمة آخذة في الازدياد، لا يزال ريال مدريد حذراً بشأن السماح للاعبه الشاب المتميز بالرحيل بشكل دائم. يفضل النادي إعارة اللاعب لمدة ستة أشهر مع خيار شراء محتمل، لضمان التحكم في تطور مهاجم بالميراس السابق.
المنافسة على مراكز الهجوم في لوس بلانكوس شرسة، حيث يتقدم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريجو في الترتيب. على الرغم من تألقه في بعض اللحظات الموسم الماضي، حيث سجل سبعة أهداف وصنع هدفًا واحدًا في 37 مباراة، إلا أن إندريك وجد طريقه مسدودًا تحت قيادة ألونسو.
وخلال حديثه عن هذه الحالة، حقق الإسباني توازنًا بين التشجيع والواقعية خلال مقابلة مع TNT Sports Brasil: "من الواضح أن الجميع يريد اللعب. واللاعب الشاب أكثر من ذلك"، قال مدرب ريال مدريد. "نظرًا للظروف الحالية، نريد المنافسة الآن، وهذا صعب اعتمادًا على المباراة. عليه أن يتحلى بالصبر، وأن يكون مستعدًا، وأن يدرك أنه في ريال مدريد. سيأتي وقته".
تؤكد تعليقات الإسباني ثقة ريال مدريد الطويلة الأمد في إندريك، ولكنها تشير أيضًا إلى أن الانتقال المؤقت قد يفيد جميع الأطراف، حيث يسعى المراهق إلى تسريع تطوره.