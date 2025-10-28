مدربهم صديق لتشابي ألونسو .. "إصابة خطيرة" تُحدد وجهة إندريك وتُقربه من فريق ألماني

يقال إن شتوتجارت يستعد لتقديم عرض طموح لضم إندريك من مدريد على سبيل الإعارة هذا الشتاء، حيث يبحث الشاب البرازيلي عن فرصة للعب بانتظام بعيدًا عن سانتياجو برنابيو. وقد عانى المهاجم من صعوبة في الانضمام إلى التشكيلة الأساسية لريال مدريد هذا الموسم، وهو الآن منفتح على الانتقال المؤقت إلى إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى، وفقًا لموقع Sport.de.

ينبع اهتمام شتوتجارت من أزمة المهاجمين المتزايدة التي يواجهها الفريق بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها إرميدين ديميروفيتش في القدم وغياب دنيز أونداف لفترة طويلة في وقت سابق من هذا الموسم.

يرى النادي الألماني، الذي يحتل حاليًا المركز الثالث في الدوري المحلي، أن إندريك هو الحل المثالي على المدى القصير لتعزيز هجومه في سعيه للتأهل إلى البطولات الأوروبية.

من ناحية أخرى، يرحب ريال مدريد بفكرة الإعارة التي تضمن لإندريك اكتساب خبرة في الفريق الأول على مستوى تنافسي، شريطة أن يفي النادي المستقبل بمتطلبات معينة. يفضل لاعب الميرينجي الانضمام إلى فريق في إحدى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى يشارك في المسابقات القارية ويلعب كرة قدم هجومية - وهي معايير يفي بها شتوتجارت بسهولة.