إنجلترا وبلجيكا .. مسلسلات رمضان في ويمبلي والمٌنقذ يحمل البشرى لريال مدريد!

نجم ريال مدريد يتقمص دور البطل كالعادة

بسبب كل ما يحدث على مدار هذا الموسم، يجب أن يشعر كارلو أنشيلوتي وجاريث ساوثجيت بأنهما الرجلان الأكثر حظًا في العالم!

أنت شخص محظوظ لو قمت بتدريب ريال مدريد أو منتخب إنجلترا، لأنك تتحدث عن فريقين يمتلكان مجموعة من أفضل المواهب، ولكن هناك موهبة واحدة يجب إبرازها الليلة، وهو النجم الإنجليزي جود بيلينجهام.

إنجلترا كانت في ورطة بعد الأداء المحبط والسقوط في فخ الهزيمة أمام البرازيل في المواجهة الودية الماضية، لتأتي فرصة التعويض لصالح الأسود الثلاثة ضد بلجيكا من أجل تصحيح الأوضاع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولكن يوري تيليمانس وضع فريقه في المقدمة ليتعادل إيفان توني من ركلة جزاء في الدقيقة 17، قبل أن يعود تيليمانس من جديد للتسجيل على ملعب ويمبلي، لتحتاج إنجلترا إلى منقذ.

هذا صحيح، بيلينجهام كان هو المنقذ وسجل هدف التعادل القاتل في اللحظات الأخيرة، وينجو ببلاده من هزيمة في مباراة انتهت بنتيجة 2/2 وكان بها العديد من الظواهر الهامة..