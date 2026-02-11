قبل انطلاق البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، اختارت إنجلترا مقر عملياتها. ستقضي البطولة في مدينة كانساس سيتي، كما اختارت الأرجنتين، حاملة اللقب، هذا الموقع كمقر لها. لن تلعب إنجلترا أي مباريات في هذه المدينة، لكنها اختارتها لموقعها المركزي. ستواجه إنجلترا كرواتيا في دالاس يوم 17 يونيو، ثم ستلعب ضد غانا في بوسطن يوم 23 يونيو، وضد بنما في نيويورك يوم 27 يونيو.

ستستخدم الأرجنتين مرافق Sporting KC، بينما ستتدرب إنجلترا في المرافق التي يستخدمها Sporting KC II. ستلعب إنجلترا مباراتين وديتين في جنوب فلوريدا، ضد نيوزيلندا وكوستاريكا.

وجاء في بيان: "سيواجه فريق توماس توخيل نيوزيلندا يوم السبت 6 يونيو قبل أن يواجه كوستاريكا يوم الأربعاء 10 يونيو، على أن يتم تأكيد مكان إقامة المباراتين في الوقت المناسب.

"ستتخذ إنجلترا من مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري مقراً لها طوال فترة البطولة. سيكون سووب سوكر فيليدج قاعدة تدريب المنتخب الإنجليزي، بعد أن تم اختيار مدينة كانساس سيتي كموقع مفضل في يناير 2025 عقب بحث مكثف.

"سووب سوكر فيليدج هي إحدى مرافق تدريب سبورتنج كانساس سيتي والمقر الحالي لفريقي MLS NEXT Pro و MLS NEXT التابعين للنادي. وقد استضاف المجمع، الذي يقع في قلب سووب بارك التاريخي في كانساس سيتي، العديد من الفرق الوطنية والأندية منذ افتتاحه في عام 2007."