AFP
إنجلترا تكتشف مجموعة دوري الأمم بعد تعرضها لقرعة قاسية عند عودتها إلى الدوري A
تعادل إنجلترا المثير للتفكير
عادت إنجلترا إلى صدارة دوري الأمم الأوروبية، وتم وضعها في مجموعة تضم حاملة لقب بطولة أوروبا إسبانيا وكرواتيا والتشيك. ولعبت إنجلترا بالطبع ضد إسبانيا في نهائي بطولة أوروبا، وخسرت 2-1 في ما كان آخر مباراة لغاريث ساوثغيت كمدرب للمنتخب.
تواجه ويلز، التي صعدت أيضًا إلى الدوري A، مهمة صعبة أيضًا، حيث ستلعب ضد حاملة لقب دوري الأمم البرتغال، بالإضافة إلى النرويج بقيادة إرلينج هالاند والدنمارك.
وتواجه فرنسا بقيادة كيليان مبابي مهمة صعبة ضد كل من إيطاليا وبلجيكا، بالإضافة إلى تركيا، بينما تكتمل المجموعة الأخيرة بألمانيا وهولندا وصربيا واليونان.
أما قرعة دور المجموعات في الدوري A فهي كما يلي:
المجموعة A1: فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وتركيا
المجموعة A2: ألمانيا، هولندا، صربيا، اليونان
المجموعة A3: إسبانيا، كرواتيا، إنجلترا، جمهورية التشيك
المجموعة A4: البرتغال، الدنمارك، النرويج، ويلز
- Getty Images Sport
فرص أيرلندا
أوقعت القرعة أيرلندا الشمالية في المجموعة ب مع المجر وأوكرانيا وجورجيا، بينما ستواجه جمهورية أيرلندا إسرائيل والنمسا وكوسوفو. وستواجه اسكتلندا سويسرا وسلوفينيا ومقدونيا الشمالية.
أما بقية القرعة فهي كما يلي:
الدوري B
المجموعة B1: اسكتلندا، سويسرا، سلوفينيا، مقدونيا الشمالية
المجموعة B2: المجر، أوكرانيا، جورجيا، أيرلندا الشمالية
المجموعة B3: إسرائيل، النمسا، جمهورية أيرلندا، كوسوفو
المجموعة B4: بولندا، البوسنة والهرسك، رومانيا، السويد
الدوري ج
المجموعة C1: ألبانيا، فنلندا، بيلاروسيا، سان مارينو
المجموعة C2: الجبل الأسود، أرمينيا، قبرص، جبل طارق/لاتفيا*
المجموعة C3: كازاخستان، سلوفاكيا، جزر فارو، مولدوفا
المجموعة C4: أيسلندا، بلغاريا، إستونيا، لوكسمبورغ/مالطا*
الدوري D
المجموعة D1: جبل طارق/لاتفيا، لوكسمبورغ/مالطا، أندورا
المجموعة D2: ليتوانيا، أذربيجان، ليختنشتاين
*ستخوض جبل طارق ولاتفيا، ولوكسمبورغ ومالطا، مباريات فاصلة في مارس لتحديد من سيشارك في الدوريين C و D.
اعتراض أيرلندا على إسرائيل
وقد وقعت الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم (FAI) في وقت سابق على مذكرة تطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بحظر مشاركة إسرائيل في البطولة.
ومع ذلك، يبدو أن الاتحاد مستعد للوفاء بموعد المباراة.
وجاء في بيان: "على الرغم من إجراء مشاورات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، فإن الاتحاد يدرك أن لوائح الاتحاد الأوروبي تنص على أنه إذا رفض اتحاد ما خوض مباراة، فسيتم اعتباره خاسراً في تلك المباراة وقد يتخذون إجراءات تأديبية أخرى - بما في ذلك احتمال استبعاده من المنافسة".
- (C)Getty Images
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
تبدأ دوري الأمم في سبتمبر، وستقام المباريات بين ذلك التاريخ ونوفمبر 2026.
مدد توماس توخيل عقده حتى عام 2028 يوم الخميس، وبالتالي سيقود منتخب الأسود الثلاثة خلال البطولة.
وقال: "أنا سعيد جدًا وفخور بتمديد عقدي مع إنجلترا.
"ليس سراً على أحد أنني أحببت كل دقيقة قضيتها حتى الآن في العمل مع لاعبيّ ومدربيّ، وأنا متشوق لقيادتهم إلى كأس العالم.
إنها فرصة رائعة وسنبذل قصارى جهدنا لنجعل البلد فخوراً بنا".
وسيتولى أيضًا مسؤولية تدريب إنجلترا في يورو 2028، مضيفًا: "لقد تلقيت الكثير من الدعم من [الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم] مارك [بولينغهام]، وجميع زملائي في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ومن المشجعين أينما ذهبت، لذا لم أتردد عندما طُلب مني الاستمرار في هذا العمل الذي أحلم به.
"ستكون بطولة يورو 2028 بطولة خاصة للغاية، وكمدرب، لا يوجد ما تريده أكثر من التنافس مع الأفضل على أكبر مسرح ممكن".
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
إعلان