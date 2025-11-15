تركوا الهدف العالمي وأشادوا بتمريرة عادية .. حساب إنجلترا متهم بالعنصرية والتحيز ضد نجم الفريق لصالح فودين!

رغم أن التمريرة التي لعبها فودين كانت عادية بأقصى شكل ممكن، حيث لعبها قصيرة نحو إيزي الذي سددها ببراعة، إلا أن الحساب الرسمي لمنتخب إنجلترا على منصة "إكس" قرر الإشادة والتركيز على نجم مانشستر سيتي!

الحساب كتب:"فيل فودين يضعها على طبق من ذهب إلى إيبيرتشي إيزي الذي سجلها بأقل مجهود في الزاوية العليا البعيدة".

وكأن ما فعله فودين هو الشيء الأهم! الأمر غريب للغاية وتسبب في حملة هجوم على حساب المنتخب الإنجليزي، لتجاهلهم ما فعله نجم المدفعجية والتغني بلمسة عادية من فودين يمكن أن يقوم بها أي لاعب.

البعض ذهب إلى سبب "العنصرية"، وهي ظاهرة تحدث كثيرًا عندما يتعلق الأمر بالمنتخب الإنجليزي، خاصة وأن فودين أبيض البشرة بينما ينتمي إيزي إلى أصحاب البشرة البيضاء.

الكثيرون سخروا من عبارة "على طبق من ذهب"، لأنه من غير الطبيعي أن يسجل أحدهم هدفًا بهذه الروعة، ويتم التركيز على تمريرة عادية جدًا والإشادة بها بهذه الطريقة المستفزة على حد قول الجماهير.

أحد المشجعين قال:"العنصرية لا تزال موجودة لديكم، لهذا السبب لن تفوزوا بأي شيء".

وقال مشجع آخر:"طبق من ذهب؟ سيصيبني الجنون، إيزي سجل هدفًا رائعًا والتعليق ينصب فقط على التمريرة الحاسمة، ماذا يحدث؟".

ورد آخر:"كل شيء كان غريبًا، استعراض تمريرة فودين من كل الزوايا في الإعادة رغم كونها لعبة عادية جدًا، حتى ذكر الأمر في المقابلة الصحفية التي تلت المباراة كان أكثر غرابة".