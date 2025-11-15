تركوا الهدف العالمي وأشادوا بتمريرة عادية .. حساب إنجلترا متهم بالعنصرية والتحيز ضد نجم الفريق لصالح فودين!

يحدث فقط في إنجلترا، تسجل هدفًا رائعًا ومن الأجمل في التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2026، وتجد المديح يذهب إلى زميلك الذي لم يقدم لك سوى تمريرة عادية وسهلة.
القصة بدأت بالمباراة التي انتصر فيها المنتخب الإنجليزي على صربيا يوم الخميس الماضي بثنائية نظيفة، في إطار الجولة السابعة من تصفيات المونديال.
ثنائية الأسود الثلاثة جاءت عن طريق ثنائي آرسنال بوكايو ساكا وإيبيرتشي إيزي في الدقيقتين 28 و90 من زمن المباراة، ولكن وسط هذه الاحتفالية حدثت ظاهرة غريبة.
هدف إيزي يعتبر من الأجمل منذ بداية الموسم الحالي على صعيد الأندية أو المنتخبات الدولية، حيث تلقى كرة من فيل فودين وسددها بقدمه اليمنى في الزاوية البعيدة بطريقة رائعة، ولكن يبدو أن ما فعله لاعب آرسنال لم يلفت نظر أحد سوى الجماهير!