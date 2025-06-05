كل ما تريد معرفته عن موقف المنتخبات العربية الآسيوية في تصفيات كأس العالم 2026 قبل جولة واحدة من المرحلة الحالية

تتباين المواقف المتعلقة بمنتخبات عرب آسيا من التأهل إلى كأس العالم 2026، بعد خوض الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات في التصفيات والتي تقام بين 18 منتخبًا تم تقسيمها على 3 مجموعات تشتمل كل مجموعة على 6 فرق.

كل مجموعة يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى كأس العالم، وعليه فقد ضمنت منتخبات عربية مقعدها في كأس العالم، وبعضها ضمن وجوده في الملحق التأهيلي.

هناك ملحقان متبقيان، الأول سيضم أصحاب المركزين الثالث والرابع في المجموعات الحالية (6 منتخبات يتم تقسيمها على مجموعتين ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة).

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ثم يأتي هناك ملحق آخر يجمع صاحبي المركز الثاني في الملحق المقبل، ليخوضا مباراة ملحق فاصلة تحسم المقعد الثامن والنصف عن قارة آسيا ليخوض الملحق القاري بعد ذلك.

في السطور التالية نستعرض لكم موقف عرب آسيا من التأهل إلى كأس العالم 2026، وما هي الفرق التي تأهلت والفرق التي تنتظر الملحق التأهيلي المقبل، والفرق التي فقدت حظوظها بشكل كامل.