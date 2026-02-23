Goal.com
Michael Baldoin و علي رفعت

إنتر يقاتل وحيدًا ويوفنتوس يحتاج معجزة.. هل يُلعب دوري الأبطال دون أندية إيطالية؟!

الفرق الإيطالية، التي خسرت جميعها في مباريات الذهاب خارج أرضها، سيكون عليها قلب النتيجة على أرضها لتجنب هزيمة تاريخية في أوروبا.

تواجه الأندية الإيطالية تحديًا مصيريًا في الأيام القليلة القادمة حيث تسعى لتجنب نتيجة كارثية قد تخرجها جميعًا من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وبعد الهزائم التي منيت بها هذه الفرق في مباريات الذهاب خارج ملعبها تقع على عاتقها الآن مهمة قلب النتيجة في مبارياتها على الأرض لتفادي هزيمة تاريخية على الصعيد الأوروبي.

ستشهد الساعات الأربع والعشرون القادمة ثلاث مواجهات حاسمة تجمع إنتر ضد بودو جليمت ويوفنتوس ضد جلطة سراي وأتالانتا ضد بوروسيا دورتموند. 

وستحدد هذه المباريات ما إذا كانت إيطاليا ستخاطر بالغياب الكامل عن دور الستة عشر للمرة الأولى في العصر الحديث للمسابقة وهو أمر لم يحدث من قبل.

ويذكر أن الموسم الماضي شهد وصول فريق إيطالي واحد فقط إلى هذا الدور وهو نادي إنتر الذي سيكون أول من يحاول العودة في النتيجة في هذه الجولة.
    إنتر يسعى للعودة أمام بودو جليمت

    تتعلق الآمال الرئيسية برؤية فريق إيطالي واحد على الأقل في دور الستة عشر بنادي إنتر، وعلى الرغم من تأخر فريق المدرب كيفو بفارق هدفين في مباراة الذهاب إلا أن الفريق سيسعى للاستفادة من ميزة اللعب على أرضه ووسط جماهيره. 

    ويراهن النادي الإيطالي على عدم اعتياد لاعبي فريق بودو جليمت على اللعب فوق العشب الطبيعي وفي درجات حرارة أكثر اعتدالًا مقارنة بالأجواء في النرويج.

    وقد تحول هذا العامل إلى ميزة كبيرة لفريق المدرب كنوتسن الذي نجح في التغلب على مانشستر سيتي في المرحلة الأولى أمام جماهيره لكنه قد يصبح عاملًا حاسمًا لصالح النيراتزوري في مباراة الإياب. 

    ومع ذلك يجب الحذر من التقليل من قدرات الفريق النرويجي الذي أثبت قدرته على التكيف مع مختلف الأجواء والملاعب بعد فوزه على أتلتيكو مدريد في ملعب ميتروبوليتانو خلال شهر يناير الماضي.

    عودة أتالانتا أكثر تعقيدًا

    سيكون نادي أتالانتا ثاني الفرق الإيطالية التي ستخوض غمار المنافسة حيث يلتقي مساء الأربعاء مع بوروسيا دورتموند بعد خسارته ذهابًا في ألمانيًا بهدفين دون رد. 

    ويمر الفريق الألماني بفترة فنية مميزة للغاية حيث حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في شهر فبراير الحالي ويحتل المركز الثاني في الدوري الألماني بفارق ثماني نقاط عن بايرن ميونخ.

    لن تكون المهمة سهلة لرجال المدرب بالادينو حيث تتطلب المباراة أداءً مثاليًا من جميع اللاعبين للعودة في النتيجة. وما يزيد من صعوبة الموقف هو الغيابات المؤثرة في صفوف الفريق مثل دي كيتيلاري وراسبادوري مما يضع ضغوطًا إضافية على التشكيلة المتاحة لتحقيق المفاجأة وتجاوز العقبة الألمانية.

    يوفنتوس يحتاج إلى معجزة كروية

    يختتم يوفنتوس برنامج مباريات الأربعاء وهو الفريق الذي يمتلك الفرص الأقل في التأهل بين الأندية الإيطالية الثلاثة. 

    ويتعين على الفريق الملقب بالسيدة العجوز تعويض خسارته الثقيلة في الذهاب بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين. 

    ولا يمر الفريق بأفضل حالاته في الوقت الحالي حيث يدخل اللقاء بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين في الدوري الإيطالي أمام إنتر وكومو.

    إضافة إلى ذلك يعاني بعض اللاعبين الأساسيين مثل بريمر ويلديز من إصابات جسدية مختلفة. وسيحتاج الفريق إلى ليلة تاريخية لا تنسى لمحاولة قلب النتيجة أمام فريق تركي قوي ومنظم تقنيًا حيث تبدو المهمة شبه مستحيلة بالنظر إلى الفوارق والظروف المحيطة بالفريق قبل اللقاء المرتقب.

  • سابقة تاريخية تهدد الكرة الإيطالية

    ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها الأندية الإيطالية صعوبات في دوري أبطال أوروبا. ففي الموسم الماضي تعرضت الفرق الثلاثة التي تأهلت للملحق وهي أتالانتا وميلان ويوفنتوس للإقصاء من المنافسة.

    وفي تلك المناسبة وصل إنتر وحده إلى دور الستة عشر بصفته متأهلًا مباشرًا من مرحلة الدوري قبل أن يواصل مشواره بنجاح حتى المباراة النهائية ضد باريس سان جيرمان.

    وتشير الإحصائيات إلى أنه منذ اعتماد مسمى دوري أبطال أوروبا والنظام الحالي للبطولة لم يسبق أن خلت قائمة المتأهلين لثمن النهائي من وجود فريق إيطالي واحد على الأقل. 

    ولذلك تبرز الحاجة إلى تحقيق عودة واحدة على الأقل في المباريات القادمة لتجنب هذا السيناريو الذي سيمثل ضربة قوية أخرى لمكانة كرة القدم الإيطالية على الساحة القارية.

