إنتر يقاتل وحيدًا ويوفنتوس يحتاج معجزة.. هل يُلعب دوري الأبطال دون أندية إيطالية؟!

تواجه الأندية الإيطالية تحديًا مصيريًا في الأيام القليلة القادمة حيث تسعى لتجنب نتيجة كارثية قد تخرجها جميعًا من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وبعد الهزائم التي منيت بها هذه الفرق في مباريات الذهاب خارج ملعبها تقع على عاتقها الآن مهمة قلب النتيجة في مبارياتها على الأرض لتفادي هزيمة تاريخية على الصعيد الأوروبي.

ستشهد الساعات الأربع والعشرون القادمة ثلاث مواجهات حاسمة تجمع إنتر ضد بودو جليمت ويوفنتوس ضد جلطة سراي وأتالانتا ضد بوروسيا دورتموند.

وستحدد هذه المباريات ما إذا كانت إيطاليا ستخاطر بالغياب الكامل عن دور الستة عشر للمرة الأولى في العصر الحديث للمسابقة وهو أمر لم يحدث من قبل.

ويذكر أن الموسم الماضي شهد وصول فريق إيطالي واحد فقط إلى هذا الدور وهو نادي إنتر الذي سيكون أول من يحاول العودة في النتيجة في هذه الجولة.

Getty Images