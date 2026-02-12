ثم خاطب ميسي المشجعين مباشرة من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في إنستغرام، اعتذر فيه لمشجعيه في بورتوريكو.

وقال ميسي: "مرحبًا بالجميع، أود أن أرسل تحياتي إلى شعب بورتوريكو - أولئك الذين كانوا سيحضرون حصة التدريب والمباراة". "في المباراة الأخيرة في الإكوادور، انتهيت وأنا أشعر ببعض الانزعاج واضطررت إلى الخروج مبكرًا. ولهذا السبب، قررنا مع المنظمين والنادي تعليق هذه المباراة. آمل أن يتم إعادة جدولتها، حتى نتمكن من رؤيتكم قريبًا وزيارتكم".

وتابع شاكراً المشجعين على تفهمهم.

وقال: "أقدر دعمكم ومحبتكم حقًا. أعلم أن التذاكر قد بيعت بالفعل وأن كل شيء كان جاهزًا، لذا آمل أن نتمكن من إقامتها قريبًا. أحضنكم جميعًا بحرارة".