TOPSHOT-FBL-FRIENDLY-NACIONAL-INTER MIAMIAFP

إنتر ميامي يؤكد إصابة ليونيل ميسي ويؤجل مباراة بورتوريكو ضد إنديبندينتي ديل فاي

لم يتدرب ليونيل ميسي مع إنتر ميامي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للساق اليسرى خلال المباراة ضد برشلونة SC في الإكوادور. وأكد النادي التقرير الطبي وأعلن تأجيل المباراة الودية التحضيرية للموسم ضد إنديبيندينتي ديل فالي في بورتوريكو. ثم خاطب القائد الجماهير واعتذر عن تغيير الخطط.

  • Barcelona SC v Inter MiamiGetty Images Sport

    تأجيل مباراة بورتوريكو الودية

    أعلن نادي إنتر ميامي أن مباراة ودية ما قبل الموسم في بورتوريكو قد تم تغيير موعدها إلى يوم الخميس 26 فبراير، بعد أن كان مقرراً في البداية يوم الجمعة 13 فبراير. ويأتي هذا التغيير عقب آخر المستجدات الطبية بشأن ميسي.

  • TOPSHOT-FBL-FRIENDLY-BARCELONA-INTER MIAMIAFP

    تشخيص إصابة ميسي بتمزق في العضلة الخلفية للساق اليسرى

    وفقًا لبيان رسمي صادر عن النادي و Baptist Health، لم يشارك ميسي في التدريبات يوم الأربعاء 11 فبراير بسبب إصابة في العضلة الخلفية لساقه اليسرى. وقد تعرض لهذه الإصابة خلال المباراة الأخيرة التي خاضها إنتر ميامي ضد برشلونة SC في الإكوادور، واستمرت الإصابة منذ ذلك الحين. وأكدت الفحوصات الطبية الإضافية التشخيص، وستعتمد عودته إلى التدريبات الكاملة على تقدمه السريري والوظيفي في الأيام المقبلة.

  • Barcelona SC v Inter MiamiGetty Images Sport

    ميسي يرسل رسالة إلى المشجعين

    ثم خاطب ميسي المشجعين مباشرة من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في إنستغرام، اعتذر فيه لمشجعيه في بورتوريكو.

    وقال ميسي: "مرحبًا بالجميع، أود أن أرسل تحياتي إلى شعب بورتوريكو - أولئك الذين كانوا سيحضرون حصة التدريب والمباراة". "في المباراة الأخيرة في الإكوادور، انتهيت وأنا أشعر ببعض الانزعاج واضطررت إلى الخروج مبكرًا. ولهذا السبب، قررنا مع المنظمين والنادي تعليق هذه المباراة. آمل أن يتم إعادة جدولتها، حتى نتمكن من رؤيتكم قريبًا وزيارتكم".

    وتابع شاكراً المشجعين على تفهمهم.

    وقال: "أقدر دعمكم ومحبتكم حقًا. أعلم أن التذاكر قد بيعت بالفعل وأن كل شيء كان جاهزًا، لذا آمل أن نتمكن من إقامتها قريبًا. أحضنكم جميعًا بحرارة".

  • Atletico Nacional v Inter MiamiGetty Images Sport

    ما هو المستقبل الذي ينتظر إنتر ميامي؟

    سيخوضفريق هيرونز أول مباراة له في الموسم الجديد يوم 21 فبراير ضد فريق LAFC، حيث سيبدأ الدفاع عن لقبه في عهد جديد مع نجوم جدد مثل جيرمان بيرتيرام في التشكيلة.

    ترجمة آلية بواسطة GOAL-e

