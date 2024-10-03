هناك ميسي واحد فقط يا بالمر .. "أيام برشلونة" تُلهم الأرجنتيني وتمنح إنتر ميامي بطولة جديدة

ليلة استثنائية للنجم المخضرم

كما اعتاد طوال مسيرته، يظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في اللحظات الحاسمة، من أجل مساعدة إنتر ميامي على حسم لقب الموسم العادي في الدوري الأمريكي، بالحصول على درع المشجعين بالبطولة.

ميسي شارك في انتصار مثير حققه إنتر بنتيجة 3/2 مساء أمس، الأربعاء، على نظيره كولومبوس كرو، حيث سجل النجم المخضرم ثنائية مذهلة كانت كافية لترجيح كفة فريقه.

صاحب الـ37 سنة سجل الهدف الافتتاحي في الدقيقة 45، وسجل مرة أخرى في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق ركلة حرة رائعة، بينما أحرز زميله لويس سواريز الهدف الثالث لإحباط محاولات الخصم للعودة بهدف سجله دييجو روسي.

كوتشو هيرنانديز أضاف الثاني لكولومبوس كرو في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، ولكن هذا الهدف لم يكن كافيًا لحرمان ميسي ورفاقه من الفوز، وبعد هذه المواجهة المثيرة، دعونا نستعرض ما قام به الأرجنتيني..