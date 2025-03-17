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زهيرة عادل

رغم مشاركته مع إنتر ميامي .. استبعاد ليونيل ميسي من معسكر الأرجنتين لمواجهتي الأوروجواي والبرازيل

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كان ضمن القائمة الأولية إلا أنه تم استبعاده في الأخير..

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  • ليونيل ميسي خارج القائمة الأرجنتينية لشهر مارس
  • لن يشارك في تصفيات كأس العالم ضد البرازيل أو أوروغواي
  • الأرجنتيني تحت "إدارة العبء" لبدء موسم 2025 في الدوري الأمريكي
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