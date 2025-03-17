رغم مشاركته مع إنتر ميامي .. استبعاد ليونيل ميسي من معسكر الأرجنتين لمواجهتي الأوروجواي والبرازيل

AFPزهيرة عادلرغم مشاركته مع إنتر ميامي .. استبعاد ليونيل ميسي من معسكر الأرجنتين لمواجهتي الأوروجواي والبرازيلليونيل ميسيالأرجنتينإنتر مياميالدوري الأمريكيأوروجواي v الأرجنتينأوروجوايالتصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبيةالأرجنتين v البرازيلالبرازيلكان ضمن القائمة الأولية إلا أنه تم استبعاده في الأخير..Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowالموضوع يُستكمل بالأسفلليونيل ميسي خارج القائمة الأرجنتينية لشهر مارسلن يشارك في تصفيات كأس العالم ضد البرازيل أو أوروغوايالأرجنتيني تحت "إدارة العبء" لبدء موسم 2025 في الدوري الأمريكيتابع GOAL على واتساب! 🟢📱