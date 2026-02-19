AFP
إنتر غاضب من تجاهل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لشكواه بشأن ملعب بودو/غليمت، بعد إصابة لاوتارو مارتينيز في هزيمة دوري أبطال أوروبا
نيرازوري يعبّرون عن غضبهم بسبب العشب الصناعي
لم تقتصر نتائج رحلة إنتر إلى الدائرة القطبية الشمالية في مباراة الإياب من دوري أبطال أوروبا على خسارة مخيبة للآمال بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب. وفقًا لصحيفة Gazzetta، لم يكن العملاق الإيطالي راضياً عن الأرضية الاصطناعية التي وفرها نادي بودو/جليمت.
مصدر الإحباط ينبع من الاستعدادات قبل المباراة في ملعب أسبميرا. اضطر عمال الصيانة إلى إزالة أكوام ضخمة من الثلج باستخدام آلات ثقيلة، وهي عملية تزعم إنتر أنها تركت الملعب بهبوطات وتلال خطيرة. على الرغم من الإصلاحات التي أجريت في اللحظة الأخيرة على الأجنحة، كان النيرازوري قد أعربوا بالفعل عن مخاوفهم غير الرسمية لممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل انطلاق المباراة، خوفًا على سلامة نجومهم على العشب الصناعي غير المستوي.
تحققت مخاوف النادي في الدقيقة 60 عندما عانى القائد لاوتارو من ألم حاد في ساقه أثناء حركة دعم، مما أجبره على الخروج فورًا. الفراغ التكتيكي الذي خلفه خروج الأرجنتيني سمح للمضيف النرويجي بتسجيل هدفين متتاليين. يواجه إنتر الآن مهمة صعبة في مباراة الإياب، خاصة أن بيوتر زيلينسكي احتاج أيضًا إلى فحص طبي بعد المباراة الصعبة.
أزمة الإصابات تهدد طموحات إنتر في البطولات الأوروبية
خسارة مارتينيز هي ضربة قاسية لفريق يفتقد بالفعل هاكان كالهانوغلو ودافيد فراتيسي. يعتبر إنتر إصابة الأرجنتيني في ربلة الساق دليلاً دامغاً أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، يثبت أن الملعب غير صالح لمباراة قارية ذات أهمية كبيرة. الخسائر المالية هائلة؛ فالفشل في تعويض العجز في سان سيرو سيؤدي إلى خسارة النادي ما يقدر بـ 11 مليون يورو من عائدات التأهل، وهو رقم يثقل كاهل مجلس الإدارة.
في حين أن الهزيمة بحد ذاتها أمر صعب القبول، فإن الشعور بالسخط داخل معسكر إنتر يركز على رفاهية اللاعبين. يعتقد النادي أن خطر الإصابة كان متوقعًا تمامًا وأنه تم معاقبتهم بشكل غير عادل بإجبارهم على اللعب على أرضية تفضل إلمام المضيفين بـ "التزلج" على كرة القدم الفنية. وُصفت الأجواء على متن رحلة العودة إلى مالبينسا بأنها كئيبة، حيث كان الفريق منشغلًا بقائمة الإصابات المتزايدة.
انتقلت المعركة الآن من الثلوج في النرويج إلى الممرات الإدارية في نيون. يطالب إنتر بالمساءلة، ويطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بإعادة تقييم المعايير المطلوبة لاستضافة مباريات الأدوار الإقصائية. مع اقتراب مباراة الإياب، يحاول النيرازوري جاهدًا ضمان ألا تحدد "كارثة بودو" موسمه بأكمله، على الرغم من أن الغياب المحتمل لقائده الرمزي يجعل مهمة العودة أكثر صعوبة.
تشيفيو يرفض استخدام الملعب كـ"عذر كامل"
تحدث مدرب إنتر كريستيان تشيفو إلى وسائل الإعلام بنبرة حازمة بعد صافرة النهاية، محاولاً الموازنة بين خيبة أمله التكتيكية وغضبه من الظروف. وقال: "[بودو/غليمت] أكثر اعتياداً على هذا الملعب، وهذا ليس عذراً".
ومع ذلك، لا يزال واثقًا من قدرته على تجاوز الفارق عندما يلتقي الفريقان مرة أخرى في إيطاليا، مضيفًا: "إنهم فريق قوي جدًا يتمتع بالمهارة والجودة، وهم معتادون على اللعب على هذا الملعب - ربما أكثر منا بكثير... مع النتيجة 1-1، حظينا بفرصة حاسمة في بداية الشوط الثاني كان بإمكاننا استغلالها بشكل أفضل. مباشرة بعد ذلك، بعد ثلاث دقائق فقط، استقبلنا هدفين متطابقين - من نقطة قوتهم التي كنا نعرفها جيدًا".
مخاوف بشأن الإصابة: حالة لاوتارو
من المقرر أن يخضع لاوتارو لفحوصات تشخيصية مكثفة لتحديد مدى إصابته. النادي قلق للغاية بشأن مدى جاهزية اللاعب الأرجنتيني، حيث يعتبر وجوده أمراً حاسماً لطموحات النادي المحلية والأوروبية خلال الأشهر المقبلة.
وقال تشيفو عن هذا الأمر: "أعتقد أنه مصاب وسيغيب لفترة"، مشيرًا إلى أن المهاجم سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة في الدوري الإيطالي ضد ليتشي يوم السبت.
