"لا أريد لفريقي أن يبدو كالمثليين"! .. مدرب إنترناسيونال يبرر تصريحاته عن القمصان الوردية

ماذا قال أبيل براجا؟!..

أثار المدير الفني المخضرم أبيل براجا، الجدل في الشارع الرياضي البرازيلي؛ وذلك بعد ساعاتٍ قليلة من تعيينه مدربًا للفريق المحلي إنترناسيونال.

فريق إنترناسيونال الأول لكرة القدم يُقاتل لتفادي الهبوط؛ وذلك قبل جولتين فقط من نهاية مسابقة الدوري البرازيلي، للموسم الرياضي الحالي.

ويحتل إنترناسيونال "المركز السابع عشر" في جدول ترتيب الدوري البرازيلي، برصيد 41 نقطة من 36 مباراة؛ وبفارق الأهداف فقط عن نادي سانتوس، صاحب "المركز السادس عشر".

وتهبط الأندية من "السابع عشر" إلى "العشرين"، في جدول ترتيب الدوري البرازيلي؛ ما يجعل المنافسة شرسة بين إنترناسيونال وسانتوس، ومعهما كل من فيتوريا "الخامس عشر بـ42 نقطة" وسيارا "الرابع عشر بـ43 نقطة".

    "القمصان الوردية" تشعل حملة هجوم عنيفة ضد أبيل براجا

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" عن تعرض أبيل براجا، المدير الفني الجديد لنادي إنترناسيونال، لحملة هجوم عنيفة في البرازيل؛ بسبب تعليقه على ألوان قمصان تدريبات فريقه "الوردية".

    وعلق براجا على ذلك، في محادثة مع أندريس داليساندرو، المدير الرياضي لنادي إنترناسيونال؛ قائلًا: "لا أريد لفريقي المجنون أن يتدرب بقمصان وردية.. يبدو كنادٍ من المثليين".

    لكن فيما بعد.. قدّم المدير الفني المخضرم اعتذاره بسبب هذا التعليق؛ والذي أشعل حملة هجوم عنيفة ضده، في البرازيل.

    أبيل براجا يبرر تصريحاته المثيرة للجدل عن "القمصان الوردية"

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. أبيل براجا، المدير الفني الجديد لنادي إنترناسيونال، برر تصريحاته عن ألوان قمصان تدريبات فريقه "الوردية"؛ والتي عرضته لحملة هجوم عنيفة في البرازيل، خلال الساعات الماضية.

    وأوضح براجا أنه استخدم كلماته - سالفة الذكر -؛ كنوع من المزاح لتخفيف الضغوط على فريقه، وتحفيزه من أجل تفادي شبح الهبوط.

    وعن ذلك يقول المدرب المخضرم: "كان عليّ أن أُريح فريقي من الضغوطات والتوتر؛ كما تعلمون.. أريد أن يكون اللاعبون أقوياء".

    اعتذار أبيل براجا قبل أن يتعرض لمصير هيليو دوس أنجوس!

    واستكمالًا لتوضيحاته.. اعتبر أبيل براجا، المدير الفني الجديد لنادي إنترناسيونال، أن تعليقاته بشأن ألوان قمصان تدريبات فريقه "الوردية"، لم تكن موفقة على الإطلاق.

    وأضاف براجا؛ بخصوص هذا الأمر: "الألوان لا تُعرّف الجنس.. ما يُعرّفهم هو الشخصية".

    وشدد المدير الفني المخضرم على أنه أراد أن يوضح الأمور؛ قبل أن يتم أخذ تعليقاته - سالفة الذكر -، إلى شيء أبعد بكثير.

    ويبدو أن براجا أراد تجنُب مصير المدير الفني هيليو دوس أنجوس، والذي تم إيقافه لمدة 9 مباريات كاملة، في مسابقة الدوري البرازيلي للدرجة الثانية؛ وذلك قبل مواجهتي الحسم لنادي إنترناسيونال، نحو الهروب من شبح الهبوط.

    وتعرض هيليو لعقوبة الإيقاف 9 مباريات؛ بسبب تصريحات معادية للمثليين ضد أحد الحكام، في مباراة بين بايساندو وفولتا ريدوندا.

    أبيل براجا أحد أساطير نادي إنترناسيونال

    المدير الفني المخضرم أبيل براجا تولى منذ 3 أيام تقريبًا، قيادة فريق إنترناسيونال الأول لكرة القدم، بدون أي أجر؛ وذلك حتى نهاية مسابقة الدوري البرازيلي، للموسم الرياضي الحالي.

    هذه المبادرة من براجا؛ تأتي باعتباره أحد أساطير هذا النادي البرازيلي الكبير، حيث فاز معه كمدرب بـ"كأس ليبرتادوريس والإنتركونتيننتال" عام 2006.

    وتوقف براجا عن التدريب لمدة عامين تقريبًا؛ وذلك بعد رحيله عن نادي فاسكو دي جاما البرازيلي، في نهاية عام 2023.

    لكن.. نظرًا لوضع نادي إنترناسيونال "الحساس"، في مسابقة الدوري البرازيلي للموسم الرياضي الحالي؛ وافق براجا على العودة للتدريب من جديد، في محاولة لإنقاذ الفريق من الهبوط.

