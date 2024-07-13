إلكترونيات وأزياء و أجهزة منزلية بخصومات رائعة.. أبرز العروض المبكرة في يوم برايم 2024 في أمازون الإمارات

أبرز العروض البكرة في يوم برايم 2024 في أمازون الإمارات

مع أمازون برايم، ستحصل على خصم إضافي 20% على منتجات مختارة!

عروض تبدأ بـ 399 درهم فقط على تشكيلة واسعة من أحدث الهواتف من أشهر الماركات العالمية.

لا تنتظر أكثر، واستمتع بخصومات هائلة تصل إلى 40% على الهواتف المحمولة في يوم أمازون برايم!

استمتع بخصومات هائلة تصل إلى 60% على مستلزمات التجميل والعناية الشخصية في يوم أمازون برايم!

استمتع بعروض مذهلة على الملابس تبدأ من 19 درهم فقط، تشمل تشكيلة واسعة من الأزياء للرجال والنساء والأطفال.

مع أمازون برايم، ستحصل على خصم إضافي 20% على منتجات مختارة!

عروض تبدأ بـ 399 درهم فقط على تشكيلة واسعة من أحدث الهواتف من أشهر الماركات العالمية.

لا تنتظر أكثر، واستمتع بخصومات هائلة تصل إلى 40% على الهواتف المحمولة في يوم أمازون برايم!

استمتع بخصومات هائلة تصل إلى 60% على مستلزمات التجميل والعناية الشخصية في يوم أمازون برايم!

استمتع بعروض مذهلة على الملابس تبدأ من 19 درهم فقط، تشمل تشكيلة واسعة من الأزياء للرجال والنساء والأطفال.

مع أمازون برايم، ستحصل على خصم إضافي 20% على منتجات مختارة!

عروض تبدأ بـ 399 درهم فقط على تشكيلة واسعة من أحدث الهواتف من أشهر الماركات العالمية.

لا تنتظر أكثر، واستمتع بخصومات هائلة تصل إلى 40% على الهواتف المحمولة في يوم أمازون برايم!

استمتع بخصومات هائلة تصل إلى 60% على مستلزمات التجميل والعناية الشخصية في يوم أمازون برايم!

استمتع بعروض مذهلة على الملابس تبدأ من 19 درهم فقط، تشمل تشكيلة واسعة من الأزياء للرجال والنساء والأطفال.

استعد ليوم برايم 2024 في الإمارات العربية المتحدة، الذي يُقام من 16 يوليو إلى 21 يوليو، ليكون بمثابة موسم حقيقي للتخفيضات والعروض المذهلة على ملايين المنتجات.

ويمكنك الاستمتاع بخصومات هائلة على جميع أنواع المنتجات، مثل كل من، الإلكترونيات، الأزياء، الأثاث والأدوات المنزلية، مع تخفيضات تصل إلى 70% أو أكثر على العديد من المنتجات.كما يقدم أيضًا العديد من العروض الحصرية المخصصة لأعضاء برايم، والتي تشمل خصومات إضافية، عروض صاعقة محدودة الوقت، وإمكانية الوصول المبكر إلى عروض جديدة.

وتستطيع أيضًا شراء كل ما تبحث عنه في يوم برايم، من أحدث الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر إلى الملابس العصرية وأدوات المطبخ المتطورة، مع تشكيلة واسعة من العلامات التجارية العالمية.

وتشمل هذه العروض خصومات كبيرة تصل إلى كل من، 50% على الموبايلات والإلكترونيات، 60% على المستلزمات اليومية والتجميل، 75% على الأزياء و 70% على الأجهزة المنزلية والألعاب.

ما هو يوم برايم أمازون 2024 في الإمارات؟

انطلقت رحلة يوم برايم المميزة عام 2015، احتفالًا بذكرى مرور عشرين عامًا على تأسيس أمازون، وتقديرًا لعملاء برايم المخلصين. ومنذ ذلك الحين، أصبح يوم برايم بمثابة تقليد سنوي ينتظره عشاق التسوق بشغف، لما يقدمه من فرصة فريدة لاقتناء منتجاتهم المُفضلة بأسعار لا تقاوم.

يُتيح لك يوم برايم فرصة التسوق الذكي من خلال عروض حصرية على تشكيلة واسعة من المنتجات، تشمل الأجهزة الإلكترونية والأزياء ومستلزمات المنزل والجمال والعديد غيرها.

فما عليك سوى تصفح موقع أمازون الإمارات أو التطبيق خلال يوم برايم لاكتشاف عالم من العروض التي تُلبي جميع احتياجاتك ورغباتك.

متى يبدأ وينتهي يوم برايم أمازون 2024 في الإمارات؟

استعدوا لِعُروض مذهلة في يوم برايم أمازون الإمارات، والتي تبدأ من يوم الإثنين 16 يوليو وتستمر حتى 21 من نفس الشهر!

خلال هذه الفترة، سيُتيح لكم "أمازون الإمارات" فرصة اقتناء أفضل المنتجات بأسعار مخفضة تصل إلى 75%.

سارع بالاشتراك في أمازون برايم الإمارات من خلال الضغط هنا واستمتع بمزايا "يوم برايم" الحصرية.

كم يمكن الاشتراك في "برايم" لمدة 3 أشهر بخصم 50% (8 درهم في الشهر)، وبعد ذلك ستكون تكلفة الاشتراك في الشهر 16 درهم.

ونرصد في هذا التقرير أبرز العروض المبكرة في يوم برايم 2024 في أمازون الإمارات