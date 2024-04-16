إقصاءات مؤلمة وأكبر خطأ لجوارديولا .. مواجهات لا تٌنسى لمدرب مانشستر سيتى ضد ريال مدريد

أبرز مواجهات جوارديولا ضد ريال مدريد

قام بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي بتعذيب ريال مدريد على مدار مسيرته التدريبية الرائعة خلال الـ16 عامًا الماضيين.

وقال جوارديولا، بعد التعادل المثير لمانشستر سيتي بنتيجة 3-3 مع ريال مدريد فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا: "مواجهة ريال مدريد خاصة جدًا"، وواجه المدرب الكاتالوني ريال مدريد 22 مرة كمدرب مع السيتي وبايرن ميونخ وبرشلونة ولعب أمامهم كثيرًا كلاعب لذلك هو يعرف معنى الفوز عليهم أو الخسارة أمامهم.

ولولا جوارديولا، لكان لدى ريال مدريد ثلاثة ألقاب أخرى على الأقل من الدوري الإسباني ودوري الأبطال، وأيضًا لولا ريال مدريد لكان المدرب الكتالوني أفضل مدرب في التاريخ.

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ونشأ جوارديولا، وهو يكره ريال مدريد باعتباره مشجعًا لبرشلونة ثم لاعبًا ولكنه أظهر احترامه الكبير لبطل أوروبا 14 مرة، وتحدث جوارديولا، عن ريال مدريد ووصفهم "بملوك المسابقة" عندما علم أن السيتي سيلعب معهم للموسم الثالث على التوالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ريال مدريد للإطاحة بالسيتى حامل لقب البطولة من الدور ربع النهائي لدورى الأبطال غدًا الأربعاء فى مباراة الإياب على ملعب الاتحاد، بينما تطمح كتيبة جوارديولا فى الدفاع عن لقبهم.

ويرصد موقع "جول" فى التقرير التالى أبرز المواجهات بين جوارديولا وريال مدريد والتى تضمنت إقصاءات مؤلمة ولحظات لا تُنسى على النحو التالى:-