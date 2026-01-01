خطوة لخلافة جوارديولا؟ "ديسمبر العصيب" يثير التوتر في تشيلسي واتجاه نحو إقالة ماريسكا

في الفوز الوحيد الآخر الذي حققه تشيلسي في ديسمبر، أثار ماريسكا الدهشة عندما قال إن الفترة التي سبقت فوز فريقه 2-0 في الدوري على إيفرتون بقيادة ديفيد مويس كانت "أسوأ 48 ساعة" له منذ تعيينه في يونيو 2024.

عندما سُئل عن من كان يقصد عندما أشار إلى ما اعتبره نقصًا في الدعم، أكد المدرب البالغ من العمر 45 عامًا أنه "يحب" مشجعي تشيلسي، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل عما إذا كان ينتقد المالكين المشاركين للنادي - المستثمر الأمريكي تود بولي وشركة كلياركابيتال، التي يقودها بهداد إقبالي.

قال ماريسكا في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: "هذا هو السبب الذي يجعلني أشيد باللاعبين، لأنهم رغم المشاكل العديدة التي يواجهونها، إلا أنهم يقدمون أداءً جيدًا بعد أسبوع معقد. منذ انضمامي إلى النادي، كانت الساعات الـ 48 الماضية هي أسوأ 48 ساعة منذ انضمامي إلى النادي لأن الكثير من الناس لم يدعمونا. لذلك، أنا سعيد جدًا لمالو (غوستو) في تلك اللحظة (هدفه)، لأن جهود مالو والآخرين أظهرت أنهم جميعًا موجودون ويريدون مساعدة هذا النادي".

وأضاف: "أسوأ 48 ساعة منذ انضمامي إلى النادي لأن الناس لم يدعموني أنا والفريق. بشكل عام. أنا أحب المشجعين، وأنا سعيد جدًا بهم".

صحيفة "تيليجراف" قالت إن صافرات الاستهجان التي تم إطلاقها ضد ماريسكا بعد التعادل الأخير مع بورنموث في الدوري الإنجليزي، جعلت الأوضاع تتوتر كثيرًا بينه وبين إدارة النادي.