America v Chivas - Concacaf Champions Cup 2024Getty Images Sport
علي سمير

فيديو | "كريستيانو يجب الاستماع له" .. هييرو : الفوضى الإدارية أفسدت مهمتي مع النصر ورونالدو لم يتدخل سوى في هذه الأمور!

كشف كواليس رحيل تاليسكا عن النادي

بين مؤيد ومعارض، كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حديث الساعة في دوري روشن السعودي، خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

مهاجم النصر أبدى اعتراضه على سياسة الانتقالات بالنادي، والصفقات القوية التي أبرمها الهلال مقارنة مع باقي المنافسين، خاصة الانتقال المثير للجدل لكريم بنزيما من الاتحاد إلى الزعيم.

البعض هاجم رونالدو بسبب إضرابه عن اللعب مع النصر، وغيابه لـ3 مباريات اعتراضًا على ما حدث في السوق، والبعض الآخر حاول الدفاع عنه، ومنهم فيرنادو هييرو المدير الرياضي السابق للعالمي.

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماذا قال هييرو عن رونالدو؟

    مدافع ريال مدريد السابق قال عبر برنامج "في المرمى" المذاع على قناة العربية:"رونالدو يحب الفوز دائمًا ولديه عقلية الانتصار، يريد أن يسير كل شيء في السياق الصحيح، وهذا ما حاولت فعله بنفسي خلال تجربتي مع الريان القطري".

    وأضاف:"كنت أتحدث كقائد للمجموعة، وأحاول التدخل بشكل إيجابي، أندية كبيرة مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس، لديها بعض اللاعبين الذين يخرجون للدفاع عن ناديهم ودعمه وهذا أمر طبيعي".

    وتابع:"رونالدو أسطورة يجب الاستماع له عندما يتحدث، لأنه يعطيك 100% والجميع يراه كقدوة ومثل للجميع، واعتاد على بذل الكثير من الجهد البدني والعقلي من أجل الفريق".

    وعن عمله معه في النصر:"اعتاد الحديث عن مصلحة اللاعبين وماذا يحتاج النادي، سواء ملاعب أو صالة ألعاب رياضية، وتوفير أفضل بيئة ذهنية ونفسية للفريق".

  • هل تدخل رونالدو في عمل هييرو؟

    وفي هذا السياق، تم توجيه سؤالًا إلى النجم السابق عن رونالدو، هل كان داعمًا للجميع في النصر أم حملًا ثقيلًا على إدارة النادي؟

    وقال هييرو:"رونالدو لم يتدخل في عملنا، ولكنه كان داعمًا لنا في كل الأوقات، علاقتي به كانت ممتازة ومباشرة وواضحة، اعتاد سؤالي عن بعض الأشياء الخاصة بالقائمة وطرح العديد من الأفكار".

    وتابع:"إنه يبحث دائمًا عن الإنجازات ويريد مصلحة النادي والأفضل له، تحدثنا معه عن تطوير ملاعب جديدة للناشئين والفريق الأول أيضًا".

  • Santos Laguna v Chivas - Torneo Apertura 2023 Liga MXGetty Images Sport

    تغيير الإدارات في النصر

    وأما عن فترته مع النصر بشكل عام:"لو كنت تتحدث عن وجود فوضى رياضية في بناء الفريق أو من الناحية الإدارية، لقد تواجدت لمدة عام واحد فقط، عملت مع رئيسين ومدربين، بالإضافة إلى العديد من التغييرات الأخرى".

    وواصل حديثه:"كرة القدم بحاجة إلى استقرار ورؤية، لو تحدثنا عن فريق كبير فهذا أمر ضروري، وصلنا إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، وتحدثت عن بعض إنجازاتنا في مؤتمر صحفي، قمنا بعمل جيد وكنا على وشك التأهل إلى النهائي".

    وأوضح:"هناك ضوضاء كثيرة حول النادي، تغييرات عديدة، مدير رياضي جديد يرحل وآخر يأتي، وكذلك بالنسبة للاعبين، ولكن لم تكن هناك مشكلة، الأزمة كانت مع المسؤولين بشكل أكبر".

    وعن صفقات النصر:"حاولنا التعاقد مع بعض اللاعبين الأجانب، ولكن هناك أسماء رفضت الانضمام لنا، نفس الأمر بالنسبة للأندية التي لم تقبل ببيع نجومها، مما جعلنا نتوجه إلى أسماء بديلة أو لاعبين شباب يمكنهم المشاركة في دوري أبطال آسيا".

    وعن الدعم المالي:"كمدير رياضي ليس كل ما أطلبه يتم الموافقة عليه، كنت أبحث عن أفضل الخيارات الممكنة، ولكن في بعض الأوقات كان يتم رفض التعاقدات بسبب ارتفاع أسعار بعض اللاعبين وأنا أتفهم ذلك جدًا".

    ملف رحيل تاليسكا:"القرار كان جماعيًا، يشمل المدرب والمدير الرياضي والمدير التنفيذي، كما تناقشنا مع رئيس مجلس إدارة النادي".

  • مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ وذلك بتحقيقه الفوز في 6 مباريات متتالية، آخرها (2-0) ضد الاتحاد في الجولة 21.

    أيضًا.. فاز النصر في 7 مباريات من أصل 7 بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

0