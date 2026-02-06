Goal.com
Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

حُسمت القصة .. قرار نهائي من رونالدو بخصوص المشاركة في كلاسيكو الاتحاد والنصر وجيسوس يتضامن معه!

قمة مرتقبة الليلة في دوري روشن، فهل يشارك بها رونالدو؟

بعد سلسلة من المحادثات والشد والجذب، حُسم موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من المشاركة في كلاسيكو النصر أمام الاتحاد مساء اليوم، الجمعة، في الجولة 21 من دوري روشن السعودي.

في حدث فريد من نوعه بمسيرة رونالدو، المهاجم المخضرم قرر الإضراب عن تدريبات النصر خلال هذا الأسبوع، وغاب عن مباراة الفريق الأخيرة ضد الرياض في دوري روشن، اعتراضًا على الميركاتو القوي من منافسه الهلال، واتهم الزعيم بالحصول على معاملة خاصة من المسؤولين السعوديين، خاصة بعد إبرام صفقة التعاقد مع كريم بنزيما من الاتحاد.

ورغم انتظامه في التدريبات يوم الأربعاء الماضي، إلا أن رونالدو لن يشارك أمام الاتحاد، بل هناك أنباء حول تضامن مدربه جورج جيسوس معه.

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    محادثات غير ناجحة

    مصدر خاص لصحيفة "الرياضية" قال إن كل المحاولات فشلت لإقناع رونالدو بالعدول عن قراره بعدم المشاركة أمام الاتحاد اليوم، الجمعة، ليتمسك اللاعب بالامتناع عن الظهور.

    وأوضحت الصحيفة أن اللاعب لا يزال يشعر بالغضب تجاه ملاك النادي والمسؤولين في الدوري السعودي، بسبب نقص التدعيمات في الميركاتو الشتوي الماضي مقارنة بمنافسه الهلال.

    ويضاف إلى ذلك أيضًا، عدم رضاه عن إيقاف صلاحيات الفريق الإداري في النصر، بقيادة الثنائي جوزيه سيميدو الرئيس التنفيذي، والمدير الرياضي سيماو كوتينيو.

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جيسوس قد يتضامن معه

    وفي تطور جديد للأحداث، يبدو أن الأمر لن يتوقف فقط على معارضة رونالدو وامتناعه عن الحضور ضد الاتحاد، بل القصة ربما تمتد إلى مدربه البرتغالي جورج جيسوس.

    وأشارت مصادر "الرياضية" إلى أن مدرب النصر قرر التضامن مع رونالدو، ويدرس جديًا عدم الظهور في المؤتمر الصحفي الذي سيقام بعد مباراة الاتحاد، للاحتجاج على ما حدث في الميركاتو الشتوي.

    ويأتي ذلك بعدما غاب جيسوس بالفعل عن مؤتمر مباراة الرياض في الجولة الماضية من دوري روشن، كما أنه لم يتحدث للصحفيين أيضًا قبل كلاسيكو الاتحاد.

  • رد سعودي على اتهامات رونالدو

    وفي هذا السياق الخاص بغضب رونالدو، تحدث مسؤول بالرابطة السعودية المحترفة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن أزمة المهاجم البرتغالي وإعلانه للإضراب عن المشاركة في المباريات.

    هذا المسؤول الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، وجّه تحذيرًا شديد اللهجة إلى رونالدو؛ قائلًا: "لا أحد مهما بلغت أهميته، أكبر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين".

    ونفى المسؤول السعودي إدعاءات الأسطورة البرتغالية، بحصول نادي الهلال على مساعدات خاصة، أو وضع عوائق أمام النصر؛ مشددًا على أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، أبدًا.

    وأضاف: "يقوم الدوري السعودي للمحترفين على مبدأ بسيط؛ وهو أن كل نادٍ يعمل بشكلٍ مستقل، وفقًا للقواعد نفسها".

    وشدد مسؤول الرابطة السعودية على أن القرارات المُتعلقة بالتعاقدات والإنفاق تُتخذ من قِبل إدارات الأندية؛ وذلك ضمن إطار مالي مصمم، لضمان الاستدامة والتوازن التنافسي.  

  • Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر

    يمتلك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 111 هدفًا وصنع 22 آخرين، خلال 127 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 117 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".

