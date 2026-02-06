بعد سلسلة من المحادثات والشد والجذب، حُسم موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من المشاركة في كلاسيكو النصر أمام الاتحاد مساء اليوم، الجمعة، في الجولة 21 من دوري روشن السعودي.

في حدث فريد من نوعه بمسيرة رونالدو، المهاجم المخضرم قرر الإضراب عن تدريبات النصر خلال هذا الأسبوع، وغاب عن مباراة الفريق الأخيرة ضد الرياض في دوري روشن، اعتراضًا على الميركاتو القوي من منافسه الهلال، واتهم الزعيم بالحصول على معاملة خاصة من المسؤولين السعوديين، خاصة بعد إبرام صفقة التعاقد مع كريم بنزيما من الاتحاد.

ورغم انتظامه في التدريبات يوم الأربعاء الماضي، إلا أن رونالدو لن يشارك أمام الاتحاد، بل هناك أنباء حول تضامن مدربه جورج جيسوس معه.