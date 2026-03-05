Goal.com
بعد "حرب" الحكومة على الاتحاد .. الأندية الأرجنتينية تعلن الإضراب التام بسبب أزمة الضرائب!

يتصاعد الخلاف بين الحكومة الأرجنتينية والاتحاد الوطني لكرة القدم بشكل أكبر. مما جعل الأندية تدخل في حالة إضراب

قررت أندية الدوري الأرجنتيني، الإضراب تمامًا عن المشاركة في المباريات، مما يؤثر على الأسبوع التاسع من الدوري المحلي للمحترفين في نهاية الأسبوع المقبل.

 يُفترض أن يتوقف النشاط جميع الدرجات الأدنى. وبهذا تتضامن الأندية مع رئيس الاتحاد الوطني لكرة القدم «AFA» كلاوديو تابيا وزملائه، الذين أصبحوا محلّ اهتمام السلطات الأرجنتينية ويجب أن يمثلوا أمام المحكمة في هذه الأيام.

  • اتهامات بسبب الضرائب

    تتهم هيئة الجمارك والضرائب الأرجنتينية ARCA تابيا والاتحاد بعدم دفع ضرائب بقيمة 19 مليار بيزو أرجنتيني (ما يعادل نحو 11.7 مليون يورو) خلال السنوات الماضية. 

    وردّ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) في بيان قائلاً إنه "لا توجد عليه أي ديون ضريبية مستحقة". 

    تمثل التطورات الحالية ذروة مؤقتة لنزاع مستمر منذ عام 2023 بين حكومة الرئيس الليبرالي المتطرف خافيير ميلي واتحاد كرة القدم. ويتعلق الأمر أيضًا بالأشكال القانونية المسموح بها لأندية كرة القدم. وحتى الآن، تعود ملكية جميع الأندية الأرجنتينية إلى أعضائها (سوسيوس)، لكن ميلي يريد فتحها أيضًا أمام المستثمرين الخاصين. 

    اشتكى فابيان بيرلانجا، رئيس نادي فيليز سارسفيلد من الدرجة الأولى، من أن اتحاد الكرة "يتعرض للملاحقة" من قبل السلطات. وقال: "لقد أُعلنت حرب لا مكان لها في كرة القدم. إنهم يريدون فرض شركات رياضية خاصة، لكن الأعضاء أوضحوا بالفعل موقفهم من هذه المسألة".

  • Javier MileiGetty

    ليس الإضراب الأول في كرة القدم الأرجنتينية

    أدى الإضراب في عطلة نهاية الأسبوع، من بين أمور أخرى، إلى إلغاء مباراة ريفر بليت على أرضه أمام أتلتيكو توكومان ومباراة بوكا جونيورز خارج أرضه لدى سنترال كوردوبا. ومن المقرر تعويض المباراتين في مايو. ويلاحق كلا الناديين الكبيرين حاليًا طموحاتهما دون أن يبلغاها، ولا يحتلان في مجموعتهما ضمن الدوري المقسّم إلى قسمين سوى مراكز في النصف العلوي من منتصف الجدول. 

    الإضراب الحالي ليس الأول في كرة القدم الأرجنتينية. ففي عام 2017 احتج اللاعبون على رواتب متأخرة، وتوقفت المنافسات حينها لمدة اثني عشر يومًا. 

    وفي عامي 1948 و1949 تسبب إضراب أطول في هجرة جماعية للاعبين أرجنتينيين - من بينهم ألفريدو دي ستيفانو، الذي أصبح لاحقًا نجم ريال مدريد - إلى دوري كولومبيا المتمرّد المربح.

