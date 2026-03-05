بعد "حرب" الحكومة على الاتحاد .. الأندية الأرجنتينية تعلن الإضراب التام بسبب أزمة الضرائب!

تتهم هيئة الجمارك والضرائب الأرجنتينية ARCA تابيا والاتحاد بعدم دفع ضرائب بقيمة 19 مليار بيزو أرجنتيني (ما يعادل نحو 11.7 مليون يورو) خلال السنوات الماضية.

وردّ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) في بيان قائلاً إنه "لا توجد عليه أي ديون ضريبية مستحقة".

تمثل التطورات الحالية ذروة مؤقتة لنزاع مستمر منذ عام 2023 بين حكومة الرئيس الليبرالي المتطرف خافيير ميلي واتحاد كرة القدم. ويتعلق الأمر أيضًا بالأشكال القانونية المسموح بها لأندية كرة القدم. وحتى الآن، تعود ملكية جميع الأندية الأرجنتينية إلى أعضائها (سوسيوس)، لكن ميلي يريد فتحها أيضًا أمام المستثمرين الخاصين.

اشتكى فابيان بيرلانجا، رئيس نادي فيليز سارسفيلد من الدرجة الأولى، من أن اتحاد الكرة "يتعرض للملاحقة" من قبل السلطات. وقال: "لقد أُعلنت حرب لا مكان لها في كرة القدم. إنهم يريدون فرض شركات رياضية خاصة، لكن الأعضاء أوضحوا بالفعل موقفهم من هذه المسألة".