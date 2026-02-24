إصابة وجراحة لوفتوس تشيك.. متى يعود نجم ميلان للملاعب؟!

تلقى نادي ميلان ومدربه ماسيميليانو أليجري أخبارًا غير سارة بغياب لاعب الوسط الإنجليزي روبن لوفيتوس تشيك لفترة طويلة بعد تعرضه لإصابة قوية خلال المباراة التي انتهت بالهزيمة أمام فريق بارما.
واضطر اللاعب لخضوع لعملية جراحية بعد إصابته بكسور في أسنانه العلوية وفي عظام الفك العلوي نتيجة اصطدام عنيف خلال اللقاء.
ونشر النادي بيانًا رسميًا يوضح فيه الحالة الصحية للاعب وفترة التعافي المتوقعة وعدد المباريات التي سيفقد فيها الفريق خدماته. ويأتي هذا الغياب في وقت حرج من الموسم حيث يسعى الفريق لتعزيز موقفه في المنافسات المحلية والقارية.
Getty Images