Richard Mills و بلال محمد

"إصابة مزيفة والحكام لا يمكنهم فعل شيء".. مدرب ليدز يشكو من تصرف دوناروما

مدرب ليدز يونايتد حاول الاستعانة بالحكام الرابع لمواجهة تصرف دوناروما...

اتهم دانييل فاركه، مدرب فريق ليدز يونايتد، دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي بتزييف إصابته ليتيح للمدرب بيب جوارديولا، إلقاء خطاب على لاعبي فريقه وإعطائهم تعليمات إضافية، عندما كانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل.

وطلب الحارس الإيطالي العلاج في الشوط الثاني عندما كان مانشستر سيتي متقدمًا 2-1 وكان في صدارة المباراة، قبل أن يعود ليدز ويتعادل 2-2، قبل أن يسجل فيل فودن هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع ليضمن النقاط الثلاث يوم السبت في ملعب الاتحاد.

    كان سيتي متقدماً 2-0 في الشوط الأول بفضل هدفي فيل فودين وجفارديول، لكن الشوط الثاني كان مختلفاً تماماً. هدفا دومينيك كالفيرت لوين ولوكاس نميشا، منحا الفريق الزائر فرصة كبيرة لتحقيق مفاجأة. لكن هدف فودن الثاني في الدقيقة 91 هدأ من توتر الفريق المضيف الذي احتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    بعد المباراة، قال مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا لبي بي سي سبورت: "بعد أن غير فاركه شكل الفريق، وأصبح يمرر الكرات الطويلة إلى كالفرت لوين ولوكاس نميشا اللذين يركضان خلفه، أصبح الأمر صعبًا للغاية. هذه المشاعر جزء من كرة القدم. حصلنا على الفرص وفي النهاية سجلنا هدفنا".

    غضب مدرب ليدز

    بالرغم من الخسارة وغضب فاركه، إن هناك لقطة بقيت عالقة في ذهنه، عندما طلب الحارس دوناروما، تلقي العلاج، واستدعى الطاقم الطبي وتوقفت المباراة لعلاج الحارس الإيطالي، ,خلال هذه الاستراحة في المباراة، استدعى جوارديولا اللاعبين العشرة الآخرين في مانشستر سيتي لإعطائهم تعليمات جديدة بعد أن غير ليدز تشكيلته.

    وتمكن ليدز من التعادل، إلا أن مانشستر سيتي حافظ على فوزه في الوقت القاتل، لكن فاركه لم يكن سعيدًا بتصرفات الحارس الإيطالي. وطلب تغيير بعض القواعد لتجنب مثل تلك المواقف التي شهدتها مباراة اليوم السبت.

    وقال المدرب الألماني في تصريحات صحفية: "الجميع يعرف سبب سقوط دوناروما، أليس كذلك؟ الأمر ليس خافيًا على أحد. يمكنكم أن تسألوني عن رأيي في الأمر، لماذا سقط، أعتقد أن السبب واضح، هذا ضمن القواعد. إنه تصرف ذكي وأعجبني، إذا كان في إطار اللعب النظيف، يجب أن يكون هكذا، فأنا أبقيه لنفسي وأترك للسلطات إيجاد حلول له".

    وتابع: "ما حدث ضمن القواعد. سألت الحكم الرابع إذا كان يريد أن يفعل شيئًا، فقال لي لا، أيدينا مقيدة، لا يمكننا فعل أي شيء، إذا لم نعلم لاعبينا في كرة القدم ماذا يفعلون من حيث اللعب النظيف والروح الرياضية، وإذا حاولت التلاعب بالقواعد لصالحك، ويمكنك التظاهر بالإصابة من أجل إجراء محادثة إضافية مع الفريق، أعتقد أن هذا ليس شيئًا يعجبني شخصيًا، ولكن إذا كان ذلك ضمن القواعد، فلا يمكنني الشكوى منه".

    وأكمل: "توصيتي هي أنه إذا حدث هذا، فيجب أن يكون كل 50-50 للفريق الضيف بدلاً من الفريق المضيف، بعد 90 دقيقة عند 2-2، كنت سأطلق صافرة النهاية بدلاً من إضافة الوقت الإضافي. هناك أدوات يمكنك استخدامها للتأكد من عدم حدوث هذا. هناك سبب وراء سقوط الحارس وليس لاعب الميدان؛ لاعب الميدان سيضطر إلى الخروج. أعتقد أنني أشك في قدرة السلطات على إيجاد حل، من منظور اللعب النظيف، كما أنني لا أنتقد زميلي جوارديولا، إذا كان لديه الوقت للقيام بذلك وإذا كان هناك إصابة، كنت سأفعل ذلك. لدينا علاقة رائعة، وبيب هو أفضل مدرب في العالم بفارق كبير. لا يوجد أحد أفضل منه في تعديل شيء ما في المباراة لا يوجد أي انتقاد لبيب. الجميع يعرف أن هذا يحدث".

  • روح قتالية مطلوبة

    على الرغم من أن هذه كانت الهزيمة الرابعة على التوالي لفريق ليدز، مما زاد من الضغط على المدير الفني فاركه، إلا أن الطريقة التي عاد بها الفريق إلى المباراة ستشجع الكثيرين من المرتبطين بالنادي. ولكن في النهاية، خرجوا من مانشستر دون أي نقاط.

    وقال المدرب الألماني لبي بي سي سبورت: "لم نأت إلى هنا من أجل الإطراء أو الكلمات الدافئة، بل جئنا من أجل النقاط. كان بداية المباراة أسوأ ما يمكن. عادة، إذا كنت تريد النقاط هنا، عليك الفوز في الكرات الثابتة. يجب أن أثني على لاعبي فريقي. استحقينا التعادل. كان بإمكان كلا الفريقين الفوز. إنه أمر محبط للغاية لفريقي. نشعر بخيبة أمل لأننا استحقينا شيئًا، لكن لاعبي فريقي يجب أن يفخروا بكيفية تعاملهم مع أسوأ بداية ممكنة. يجب أن يستمدوا الكثير من الثقة من هذا".

    مباريات حاسمة لليدز

    ليدز، الذي لا يزال في المركز 18 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بدأ للتو سلسلة من المباريات الصعبة للغاية في البريمرليج. بعد مباراة مانشستر سيتي، يستضيف فريق تشيلسي صاحب المركز الثالث يوم الأربعاء، قبل أن يستقبل ليفربول في الأسبوع المقبل. وتختتم سلسلة المباريات الصعبة قبل فترة أعياد الميلاد برحلة إلى برينتفورد المتألق ثم مباراة على أرضه ضد كريستال بالاس.

