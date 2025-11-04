SOCCER CL D4 CLUB BRUGGE VS BARCELONA PREPARATIONSAFP
"هذه ليست مشكلتي" .. فليك يثير القلق حول يامال وليفاندوفسكي يُلمح بالرحيل عن برشلونة

جدل حول إجراء جراحة للنجم الشاب

كشف هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، عن رأيه في إصابة الجناح الشاب لامين يامال في منطقة العانة، وإمكانية خضوعه لعملية جراحية للقضاء على الأزمة بشكل نهائي.

يامال لا يزال يتصدر عناوين الصحف بشكل مستمر على مدار الأيام الماضية، بسبب إصابته المزمنة والبحث عن إمكانية لحلها، بالإضافة إلى انفصاله عن المطربة الأرجنتينية نيكي نيكول، وربط ذلك بهبوط مستواه في الفترة الأخيرة.

فليك تواجد في المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة غدًا، الأربعاء، أمام كلوب بروج في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، وتطرق إلى هذا الأمر، حيث حضر معه المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

    ماذا قال فليك؟

    المدرب الألماني قال عن الإصابات بشكل عام:"لا يمكننا المقارنة بالموسم الماضي، الآن لدينا العديد من اللاعبين المصابين، كان هناك رافينيا وليفاندوفسكي ولامين يامال، الآن هم يعودون مرة أخرى وعلينا أن نرى ما سيحدث".

    وعن خيار الجراحة بالنسبة يامال:"هذه ليست مشكلتي، بالنسبة لنا، المهم هو أن يلعب مباراة رائعة ويتدرب جيدًا، علينا أن نقوم بعمل شاق، ولو كان يستطيع اللعب سيفعل ذلك".

    وهو ما يأتي كإشارة غامضة من المدرب الألماني حول مصير يامال وإمكانية مشاركته مع برشلونة في الفترة الأخيرة، خاصة لو تم الاستقرار على قيامه بإجراء عملية جراحية كما أكدت بعض التقارير.

    رسالة غامضة من ليفاندوفسكي

    العديد من التكهنات أثيرت في الفترة الأخيرة حول مستقبل البولندي، خاصة وأن عقده ينتهي مع برشلونة في الصيف المقبل، ولا توجد أي مؤشرات حتى الآن حول تمديد فترة استمراره مع النادي الكتالوني.

    الأمر وصل كذلك إلى ربط برشلونة بالتعاقد مع مهاجم بديل، وسط أنباء حول اهتمام محتمل بإرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وخوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد.

    وفي هذا السياق قال اللاعب:"أشعر أنني بحالة جيدة بعد عودتي من الإصابة، الشيء الأكثر أهمية حاليًا هو مساعدة الفريق على الفوز، وأما بالنسبة لمستقبلي، فهذا ليس الوقت المناسب للحديث عن الأمر، أهتم بأمور أخرى مع الفريق ومنتخب بلادي".

    وأضاف:"لست في عجلة من أمري، المهم هو ما سأشعر به بعد انتهاء الموسم، يجب وقتها رؤية ما سأفعله في حياتي بشكل عام، ولكن تركيزي الآن ينصب على تسجيل الأهداف والفوز بالبطولات".

    وعن زميله لامين يامال:"أتحدث معه منذ فترة طويلة، لكن ما يمكنني قوله هو أنني لا أريد الحديث عنه إلى وسائل الإعلام، كل ما يحتاجه هو الهدوء، يمكنني فقط إخباركم بما يخصني".

  • المتهم الأول في لعنة إصابات برشلونة

    النزيف الذي يمر به برشلونة في نجومه، تسبب في ظهور اتهامات إلى أفراد الطاقم الطبي والعلاج الطبيعي في النادي، لفشلهم الواضح في الحفاظ على لياقة اللاعبين، وسط غيابات لرافينيا وجافي وبيدري وروبرت ليفاندوفسكي وأندرياس كريستنسن والأزمة الحالية التي يعاني منها يامال والغموض حول مصيره ولياقته هذا الموسم.

    المتهم الأول هو جوليس توس، المسؤول عن الإعداد البدني للاعبين، والثاني هو راؤول مارتينيز المختص بقسم العلاج الطبيعي في النادي، ووصل كل منهما مع قدوم فليك بشكل فعلي، رغم تعاونهما مع برشلونة بشكل خارجي في عقد تشافي هيرنانديز.

    الموسم الماضي يظهر حالة شديدة من التناقض مع ما يحدث حاليًا، حيث تحسن الفريق وقتها في كافة النواحي البدنية، بعدما وعد جوليو توس بتخفيض 50% من عدد الإصابات العضلية.

    وخلال الموسم الحالي تدهورت الحالة البدنية للاعبي برشلونة من كل النواحي، مما أثر بشكل واضح على نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وجاءت إدارة بيدري لتدق ناقوس الخطر.

    وسط الحديث عن توس وراؤول مارتينيز، لا يمكن تجاهل ريكاردو برونا، وهو المسؤول الطبي الأول في برشلونة، وتتجه نحوه أصابع الاتهام بسبب الإصابات المتزايدة في برشلونة، خاصة بعد انتكاسة رافينيا.

  • ما هو التالي لبرشلونة؟

    يخوض برشلونة اختبارًا أوروبيًا صعبًا أمام كلوب بروج البلجيكي، مساء غدٍ الأربعاء الموافق 5 نوفمبر، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

    ويأمل فليك في أن يقدم فريقه أداءً مقنعًا على الصعيد القاري، لا سيما بعد الانتقادات التي طالت بعض اللاعبين في المباريات الأخيرة، بسبب ضعف الفاعلية أمام المرمى.

    ثم يواصل برشلونة رحلته في الدوري الإسباني بمواجهة خارج الديار أمام سيلتا فيجو يوم الأحد 9 نوفمبر، وهي مباراة تُعد من أصعب المحطات للفريق في الفترة المقبلة، نظرًا لقوة سيلتا على ملعبه وصعوبة اللعب في أجواء فيجو.

    وبعد هذا الزخم من المباريات، سيحصل برشلونة على فترة راحة قصيرة بسبب التوقف الدولي، حيث يلتحق عدد كبير من لاعبيه بمنتخباتهم الوطنية، وعلى رأسهم لامين يامال وغيره مع المنتخب الإسباني، الذي سيخوض حينها مباريات ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

