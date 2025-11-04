"هذه ليست مشكلتي" .. فليك يثير القلق حول يامال وليفاندوفسكي يُلمح بالرحيل عن برشلونة

كشف هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، عن رأيه في إصابة الجناح الشاب لامين يامال في منطقة العانة، وإمكانية خضوعه لعملية جراحية للقضاء على الأزمة بشكل نهائي.

يامال لا يزال يتصدر عناوين الصحف بشكل مستمر على مدار الأيام الماضية، بسبب إصابته المزمنة والبحث عن إمكانية لحلها، بالإضافة إلى انفصاله عن المطربة الأرجنتينية نيكي نيكول، وربط ذلك بهبوط مستواه في الفترة الأخيرة.

فليك تواجد في المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة غدًا، الأربعاء، أمام كلوب بروج في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، وتطرق إلى هذا الأمر، حيث حضر معه المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.