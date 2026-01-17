Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
هل خاطر أربيلوا بحدوث كارثة؟ ذعر في ريال مدريد بعد سقوط مبابي خلال عمليات الإحماء لمواجهة ليفانتي!

المهاجم الفرنسي لا يبدو في أفضل حالاته البدنية

في الوقت الذي شعرت فيه جماهير ريال مدريد بالتفاؤل، لرؤية كيليان مبابي يتواجد في التشكيل الأساسي لمواجهة ليفانتي، اليوم، السبت، في الدوري الإسباني، تسبب اللاعب في حالة من الذعر للجميع خلال عمليات الإحماء.

مبابي يعاني مؤخرًا من إصابة في الركبة، جعلته يغيب عن الفريق بمباراتي ريال بيتيس في الدوري الإسباني وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر، قبل العودة للمشاركة أمام برشلونة لمدة 14 دقيقة في المباراة النهائية.

إصابة الفرنسي تفاقمت بسبب تحامله على نفسه ضد برشلونة، ليغيب أمام ألباسيتي في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، وهي المواجهة التي خسرها فريقه 3/2، ليعود مرة أخرى ضد ليفانتي بالمباراة المقامة على ملعب سانتياجو برنابيو.

  • ذعر في عمليات الغحماء ضد ليفانتي

    اللاعب ظهر بقائمة المباراة أمام ليفانتي، ومن المقرر أن يتواجد بهجوم الفريق كأساسي بجوار فينيسيوس جونيور وجونزالو جارسيا، بتشكيل المدرب ألفارو أربيلوا.

    وكانت اللقطة المقلقة، هي تعرض مبابي للإصابة خلال عمليات الإحماء، ليسقط أرضًا قبل أن يقوم بعدها بشكل طبيعي للاستمرار في الاستعداد للظهور في المباراة.

    وهو الأمر الذي يثير التساؤلات حول إصرار أربيلوا على الدفع بمبابي في مواجهة لا تبدو صعبة إلى حد كبير رغم عدم اكتمال جاهزيته، مما يعرضه لإمكانية حدوث كارثة وانتكاسة تبعده لفترة طويلة عن الملاعب.

    ولكن على الجانب الآخر، يبدو موقف المدرب الذي جاء كبديل لتشابي ألونسو بعد رحيله مبررًا، لأن الفريق يعاني من الدخول في كبوة صعبة للغاية بعد الخروج من كأس الملك وخسارة السوبر، ولا يوجد مجال لخسارة المزيد من النقاط في الليجا.

  • Kylian MbappeGetty Images

    مبابي لم يفضل اللعب أمام ليفانتي

    أوضحت تقارير صحفية أن مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي يصمم على عدم العودة إلى الملاعب حتى يتعافى تمامًا من إصابة في الركبة، مما يعني أن اللاعب الدولي الفرنسي كان يفضل الغياب عن مباراة الفريق الملكي على أرضه أمام ليفانتي.

    وأشارت صحيفة "ليكيب" قبل المباراة إن الاحتمال الأقرب كان غياب اللاعب أمام كل من ليفانتي وربما ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا، وذلك لتجنب حدوث أي أزمة بدنية أخرى تعقد من موقفه.

    وكان مبابي قد خضع لفحص بالرنين المغناطيسي على ركبته في 31 ديسمبر، وتعافي جزئيًا من إصابته وشارك في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي خسره ريال مدريد أمام غريمه التقليدي برشلونة في ما كان بمثابة المسمار الأخير في نعش المدرب السابق تشابي ألونسو

    ويقال إن الفرنسي"لا يندم" على قراره باللعب في نهائي السوبر بالنظر إلى أهمية المباراة. لكنه لن يخاطر أكثر بلياقته البدنية مع اقتراب فترة حسم المهمة، لا سيما قبل كأس العالم الذي يأمل في الفوز به للمرة الثانية مع فرنسا في الصيف.

  • خلفية إصابة مبابي والجدل المثار

    مشاكل مبابي البدنية بدأت قبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال، والتي كانت بمثابة اختبار حاسم لمستقبل تشابي ألونسو مع الفريق، وخسرها الميرنجي بسيناريو قاسٍ.

    ورغم إصابته، شارك الفرنسي في ثلاث مباريات متتالية وسجل أربعة أهداف ليعادل رقم كريستيانو رونالدو كأفضل هداف في عام واحد بتاريخ النادي، لكن هذا الضغط على ركبته أدى إلى غيابه عن مباراتي ريال بيتيس في الدوري وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر، قبل أن يظهر بشكل محدود في النهائي أمام برشلونة.  

  • Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ماذا قال أربيلوا عن مشكلة مبابي؟

    المدرب الذي جاء بشكل مؤقت خلفًا لتشابي ألونسو قال للصحفيين في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفانتي، أمس، الجمعة:"إنه يتحسن وفي حالة جيدة، وسيتواجد في قائمة الفريق أمام ليفانتي".

    وأما عن الجاهزية البدنية عمومًا والخروج من كأس الملك:"لدي فكرة عن كل ما يقال، لو أراد أحد أن يفسر كلماتي كانتقاد لتشابي ألونسو فلن يتمكن من القيام بذلك، ما حدث أمام ألباسيتي كان نقصًا في الأفكار، وهناك بعض الجوانب البدنية التي يعتبر المسؤول عنها الآن هو أنا مع أنطونيو بينتوس المعد البدني".

    وأضاف:"من الطبيعي أن أكون مسؤولًا عن ذلك بطبيعة عملي كمدرب لريال مدريد، سأعمل مع بينتوس لاستعادة أفضل نسخة من اللاعبين".

