أعلن الهلال رسميًا يوم الإثنين، غياب مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، عن مواجهة التعاون المقبلة، نظير تعرضه للإصابة في مران الفريق.
إصابة تداهمه بعد 5 سنوات .. غياب كريم بنزيما عن مواجهة الهلال والتعاون رسميًا
موعد مواجهة الهلال والتعاون
يحل الزعيم بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي اليوم الثلاثاء، ضيفًا على سكري القصيم، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.
تدخل كتيبة إنزاجي المباراة محتلة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، متأخرة بفارق نقطة وحيدة عن النصر "الوصيف"، ونقطتين عن الأهلي "المتصدر"، لكن الراقي خاض مباراة أكثر من الثنائي الأول.
أما التعاون فيحل بالمركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة.
إصابة بنزيما
أوضح الهلال أن المهاجم الفرنسي المخضرم سيتخلف عن رحلة الفريق الأول إلى القصيم، المقرر لها فجر اليوم الثلاثاء.
هذا الغياب يأتي بعدما شعر كريم بنزيما بآلام في العضلة الضامة، على أن يجري الليلة أشعة للاطمئنان على موضع إصابته.
تاريخ بنزيما مع إصابات العضلة الضامة
من جانبه، رصد أخصائي العلاج الطبيعي السعودي ثامر الشهراني تاريخ إصابات كريم بنزيما في العضلة الضامة، والتي تعرض لها من قبل أربع مرات على مدار مسيرته الكروية، في ظل معاناته مع العضلة الخلفية في المقام الأول.
وأوضح الشهراني أن بنزيما غاب في عام 2012 عن الملاعب 18 يومًا على إثر إصابة العضلة الضامة، وخمسة أيام في 2014، ثم 29 يومًا في 2016، وأخيرًا 19 يومًا في عام 2021.
وأشار أخصائي العلاج الطبيعي إلى أن مدة الغياب ستطول إذا كان بنزيما يعاني من تمزقات أو التهاب في الوتر.
"قد يعاني من إصابة مزمنة"
قبل أيام، أكد الإعلامي الرياضي عبدالله المنيع؛ مقدم برنامج "المنتصف"، أكد شعور مسؤولي الهلال بالقلق تجاه "الحكومة".
وأوضح المنيع أن مسؤولي القلعة الزرقاء يشعرون بالقلق حيال إصابات كريم بنزيما التي أبعدته لفترات مع الاتحاد، وأثرت على مستواه في فترة من الفترات.
بنزيما كان قد تعرض للإصابة في أربع فترات مع الاتحاد، إحداها تسبب في غيابه عن الملاعب ثلاثة أشهر.
وغاب الفرنسي عن 14 مباراة مع الاتحاد على مدار موسمي 2023-2024، و2024-2025.
في هذا الشأن، وجه المستشار الطبي راكان الوابل، تحذيرًا لنادي الهلال بشأن التعامل مع إصابات كريم بنزيما، موضحًا أنه يحتاج لتأهيل ممنهج.
وقال الوابل خلال تصريحاته لبرنامج "المنتصف": "غاب بنزيما خلال فترة مع الاتحاد عن عدد كبير من المباريات على إثر الإصابات، وهي الإصابات نفسها التي عانى منها من قبل مع ريال مدريد سابقًا".
وأضاف: "حالة بنزيما تشبه حالة ميتروفيتش مع الهلال، قلنا من قبل إن الصربي يعاني من إصابة عضلية مزمنة، وتأكد الأمر بعد ذلك وهو ما يعانيه مع الريان حاليًا".
المستشار الطبي اختتم: "العضلة الخلفية ووترها على إثر تدفق الدم الضعيف به، إذا لم يتم العلاج والتأهيل بطريقة ممنهجة كاملة، فإن نسبة معاودة الإصابة وتحولها لمزمنة كبيرة".
مسيرة بنزيما مع الاتحاد والهلال
ددددصاحب الـ38 عامًا كان قد انتقل للاتحاد في صيف 2023 في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.
وخلال موسمين في النادي الجداوي، شارك الفرنسي في 83 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 54 هدفًا وصنع 17 آخرين، فيما توج بلقبي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.
وفي شتاء 2026، انتقل للهلال في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع الاتحاد بالتراضي بعدما رفض عرض التجديد المقدم له، ليشارك بالقميص الأزرق في ثلاث مباريات – حتى الآن – سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع آخر.