في موناكو، لم يحلّ الانتصار العريض ضد ستاد رين جميع المشاكل، حيث أدت إصابة أنسو فاتي إلى تعقيد خطط الفريق الرياضية في مرحلة مفصلية من الموسم.
بعد إصابته أمام رين .. فاتي يضع موناكو في ورطة والكشف عن عدد مباريات غيابه!
- AFP
غياب مؤكد أمام ستراسبورج
أمسية مواجهة رين، التي انتهت بنتيجة 4-0، تركت آثارًا صعبة. أُصيب أنسو فاتي في ربلة الساق وتم استبداله بين الشوطين خلال انتصار فريقه برباعية نظيفة، ولن يكون ضمن المجموعة في رحلة ستراسبورغ هذا الخميس ضمن ثمن نهائي كأس فرنسا. يفضّل الطاقم الطبي التحلّي بالحذر ويستبعد أي تسرّع في مباراة إقصائية.
قد تمتد فترة غياب اللاعب المُعار من نادي برشلونة. وتبقى مشاركته في ديربي نيس، الأحد ضمن الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي، غير مؤكدة حاليًا.
والاتجاه نفسه ينطبق على مباراة نانت (13 فبراير) ضمن الجولة الـ22. ومع ذلك يُطرح خيار عودة تدريجية، مع إمكانية حصوله على بعض الدقائق لإعادة إطلاق الزخم دون المخاطرة بتعرضه إلى انتكاسة.
- AFP
جدول صعب بسبب ملحق دوري الأبطال
يثقل الجدول الأوروبي كاهل الخيارات. من المفترض أن يستعيد أنسو فاتي كامل جاهزيته لمباراة الذهاب في الملحق بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، المقررة في 17 فبراير وهي مواجهة في غاية الأهمية للاعب وفريقه.
على الصعيد الرياضي، يظهر الأثر بوضوح، فاتي سجل 8 أهداف في 757 دقيقة فقط، ويتقاسم لقب الهداف لموناكو هذا الموسم مع فلوريان بالوجن الذي يتمتع بنفس الرصيد، لكن المهاجم الأمريكي غادر هو الآخر أرضية الملعب مصابًا في أوتار الركبة بالمباراة الأخيرة مما يزيد من الأزمات.