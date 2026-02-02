Getty Images Sport
إصابة رافينيا وكوندي .. أنباء جيدة بخصوص الفرنسي ومزعجة عن البرازيلي
إصابة رافينيا وكوندي
كشف برشلونة عن طبيعة إصابة الثنائي رافينيا وجولز كوندي عقب التبديل في انتصار الفريق السبت على مضيفه إلتشي لحساب منافسات الليجا
وبينما كانت الجماهير الكتالونية تحتفل بإنهاء الشوط الأول متقدمة بنتيجة 2-1 بفضل هدفي يامال وفيران توريس، سادت حالة من القلق الشديد عقب خروج النجم البرازيلي رافينيا.
اللاعب الذي يعد أحد أهم مفاتيح اللعب في منظومة فليك هذا الموسم، شوهد وهو يشير للجهاز الطبي بوجود آلام في أثناء توجهه لغرف الملابس.
ولم يخرج رافينيا للمشاركة في الشوط الثاني، مما يؤكد إصابته، وحل بدلًا منه النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد المعار من مانشستر يونايتد.
أما كوندي، فخرج في الدقيقة 84 ودخل رونالد أراوخو في مكانه عقب شعوره بانزعاجات عضلية في منطقة الفخذ.
ماذا قال فليك والبيان الطبي وآخر التقارير عن حالة الثنائي؟
ونشر برشلونة بيانًا أكد فيه إصابة رافينيا على مستوى عضلات الساق اليمنى المتأثرة بحالة من الضغط بحسب البيان، وأوضحت "موندو" أن اللاعب غاب بالفعل عن تدريبات اليوم استعدادًا للقاء ألباسيتي الذي لن يشارك فيه، ولن يشارك أيضًا ضد مايوركا بالدوري الأسبوع القادم.
وفيما يخص كوندي، شارك الفرنسي بشكل طبيعي في تدريب اليوم بقيادة هانسي فليك، ولكن توقعت "موندو" أن يتم إراحته في مباراة كأس ملك إسبانيا مساء الثلاثاء وعدم المخاطرة به ليكون جاهزًا ضد مايوركا.
وأبدى فليك انزعاجه من إصابة رافينيا في المؤتمر الصحفي للمباراة، مشيرًا إلى مدى أهمية النجم البرازيلي في خططه، وأنه سيتحدث مع جهازه الفني في الأيام المقبلة لإيجاد حل لأزمة الإصابات.
برشلونة ينتصر ويعزز الصدارة
وحقق برشلونة فوزًا بنتيجة 3-1 على مضيفه إلتشي مساء السبت، وسجل الثلاثية لامين يامال، فيران توريس، وماركوس راشفورد، بينما هدف أصحاب الأرض جاء عبر لاعب ريال مدريد السابق ألفارو.
الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 55 نقطة في صدارة الليجا عقب 22 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الملاحق ريال مدريد الذي سيلعب الأحد ضد رايو فايكانو على ملعب "سانتياجو برنابيو".
إعلان