إصابة رافينيا وكوندي .. فليك يكشف حالة نجمي برشلونة بعد التبديل ضد إلتشي
إصابة رافينيا وكوندي
كشف مدرب برشلونة هانز فليك عن طبيعة إصابة الثنائي رافينيا وجولز كوندي عقب التبديل في انتصار الفريق السبت على مضيفه إلتشي لحساب منافسات الليجا
وبينما كانت الجماهير الكتالونية تحتفل بإنهاء الشوط الأول متقدمة بنتيجة 2-1 بفضل هدفي يامال وفيران توريس، سادت حالة من القلق الشديد عقب خروج النجم البرازيلي رافينيا.
اللاعب الذي يعد أحد أهم مفاتيح اللعب في منظومة فليك هذا الموسم، شوهد وهو يشير للجهاز الطبي بوجود آلام في أثناء توجهه لغرف الملابس.
ولم يخرج رافينيا للمشاركة في الشوط الثاني، مما يؤكد إصابته، وحل بدلًا منه النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد المعار من مانشستر يونايتد.
أما كوندي، فخرج في الدقيقة 84 ودخل رونالد أراوخو في مكانه عقب شعوره بانزعاجات عضلية في منطقة الفخذ.
ماذا قال فليك؟
وعقب الانتصار 3-1، ناقش فليك في المؤتمر الصحفي للقاء حالة الثنائي رافينيا وكوندي: "أتمنى أن يكونا بخير، رافينيا كان يفترض أن يلعب 60 دقيقة لأنه كان يشعر بالإجهاد ولكن قررنا أن نكتفي ب45".
وأتبع: "أعتقد أنه بخير (رافينيا)، الأمر نفسه فيما يخص كوندي، شعر بشيء ما وسنرى، لنتمنى أن يكون الثنائي بخير".
برشلونة ينتصر ويعزز الصدارة
وحقق برشلونة فوزًا بنتيجة 3-1 على مضيفه إلتشي مساء السبت، وسجل الثلاثية لامين يامال، فيران توريس، وماركوس راشفورد، بينما هدف أصحاب الأرض جاء عبر لاعب ريال مدريد السابق ألفارو.
الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 55 نقطة في صدارة الليجا عقب 22 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الملاحق ريال مدريد الذي سيلعب الأحد ضد رايو فايكانو على ملعب "سانتياجو برنابيو".
