لتجنب سيناريو "انهيار تشافي" .. حالة طوارىء في برشلونة بسبب بيدري وأصابع الاتهام تتجه نحو هذا الثلاثي

أثارت إصابة لاعب الوسط الإسباني بيدري حالة من القلق داخل برشلونة، بسبب استمرار الأزمات المتعلقة بلياقة لاعبيه منذ بداية الموسم الحالي، مما أثر كثيرًا على النتائج.

بيدري تعرض مؤخرًا لإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة تصل إلى شهر ونصف، بسبب معاناته من تمزق في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيسر، لينضم إلى قائمة من اللاعبين الذي عانوا من مشاكل مختلفة.

صحيفة "آس" الإسبانية، قالت إن إصابة بيدري لن تمر مرور الكرام، ووضعت إدارة برشلونة في حالة "التأهب القصوى" لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تلك الإصابات المتواصلة.