إصابات ورحيل الُملهم وخلافات وطنية .. الموسم "الأسوأ" يهدد مسيرة صلاح في ليفربول!

هل يظهر النور في نهاية النفق المظلم؟

محمد صلاح نجح في تسجيل 21 هدفًا وقام بصناعة 13 مع ليفربول هذا الموسم، مما يعني أنه ساهم في 34 هدفًا في 32 مباراة فقط، ولكن لا تدع الأرقام تخدعك!

لو نظرنا إلى الصورة بشكل أكبر بعيدًا عن الأرقام القياسية والأهداف الغزيرة، سنرى أن صلاح يُعاني مؤخرًا من عدة ظواهر غريبة لم يسبق لها التجمع في وقت واحد بهذه الطريقة.

الأمور لم تكن مشرقة كما تقول الأرقام، بل كانت حافلة بالعديد من المواقف غير السارة التي تُنذر بالموسم الأسوأ للنجم المصري منذ قدومه لليفربول، بل تهدد مسيرته بشكل كامل في أنفيلد.