Getty
ترجمه
إستيفاو ويليان يكشف سبب رفضه الانتقال إلى مانشستر يونايتد، حيث يطمح نجم تشيلسي الصاعد إلى محاكاة نيمار
لماذا برزت عملية دمج الشباب في تشيلسي
لم يكن قرار إستيفاو بالانضمام إلى تشيلسي مصادفة، بل كان نتيجة تقييم دقيق لرؤية النادي. قبل إتمام انتقاله من بالميراس، أجرت عائلة إستيفاو وممثلوه محادثات جادة مع عدة أندية إنجليزية أخرى من الدرجة الأولى، كما كشفت صحيفة ذا صن. ووفقًا للتقارير، عقد مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير وحتى نوتنغهام فورست اجتماعات لجذب الموهبة الشابة إلى ملاعبهم. ومع ذلك، وسط اهتمام كبير من المنافسين، تمكن تشيلسي من التميز بعرض "المستقبل المثالي" الذي قدمه للموهبة البرازيلية الدولية. كانت الجاذبية الأساسية للبلوز تكمن في جرأتهم في دمج اللاعبين الشباب مباشرة في تشكيلة الفريق الأول - وهو وعد ملموس لم يتلقاه إستيفاو من غيرهم من المتنافسين. بالنسبة له، كانت رؤية كليارك كابيتال وتود بوهلي في بناء إمبراطورية من اللاعبين الشباب هي السبب المقنع الذي جعل ستامفورد بريدج وجهته الوحيدة المفضلة.
- AFP
خطة إستيفاو الجريئة للوصول إلى القمة
السبب الرئيسي الذي دفع إستيفاو لاختيار تشيلسي هو الفرصة المضمونة للمشاركة المباشرة في الأحداث على أرض الملعب - وهو عامل يعتبره أساسيًا ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم. اعترف إستيفاو صراحةً أن طموحه هو الوصول إلى المستوى الذي وصل إليه نجم طفولته، نيمار. شعر أن تشيلسي يوفر له مسارًا أوضح لإثبات إمكاناته على المسرح الكبير.
وأوضح إستيفاو لصحيفة "ذا صن": "زارت عائلتي أندية أخرى، لكن ما لفت انتباهي كان تشيلسي. كان مشروع تشيلسي مختلفًا لأنه فريق، كيف أقول، يمنحك المزيد من الفرص للمشاركة في المباريات. اعتقدت أن تشيلسي سيكون المستقبل المثالي لي لأنه سيمنحني المزيد من الدقائق. أريد أن أكون من بين أفضل اللاعبين في العالم. أعرف إمكاناتي وما يمكنني تقديمه لتشيلسي، وبالطبع أن أكون من بين أفضل اللاعبين في العالم".
بشأن الشخصية التي تلهم أسلوب لعبه، أكد باختصار: "نيمار. سترون ما إذا كنت سأتمكن من الوصول إلى ذلك [المستوى]".
كسر حاجز اللغة
وراء الكواليس، طور تشيلسي نظام دعم شامل لضمان ألا يواجه إستيفاو عقبات التكيف الثقافي التي قد تعيق أحيانًا اللاعبين اللاتينيين. يلعب زملاؤه من نفس البلد، أندري سانتوس وجواو بيدرو، دورًا حيويًا، حيث يعملان كمترجمين وموجهين للجناح خارج الملعب. حتى أن النادي وفر مدرسين متخصصين في اللغة الإنجليزية في ملعب كوبهام للتدريب حتى يتمكن إستيفاو من التواصل بسرعة وبفعالية مع زملائه في الفريق وطاقم التدريب لفهم التعليمات التكتيكية المعقدة. أدت ثقة إستيفاو في تقدمه في اللغة الإنجليزية إلى شعوره بالراحة الكافية للسماح لكاميرات التلفزيون بتوثيق إحدى جلساته الدراسية.
- Getty Images
تشيلسي يتعامل بحذر مع نجمه الجديد
على الرغم من مستقبله المشرق، يواجه إستيفاو حاليًا اختبارًا بدنيًا في إنجلترا بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال حصة تدريبية. وقد أجبرته هذه الإصابة على التغيب عن عدة مباريات مهمة. على الرغم من أنه بدأ العودة إلى التدريبات الخفيفة في 2 مارس، إلا أن المباراة ضد أستون فيلا في 4 مارس من المتوقع أن تأتي في وقت مبكر جدًا بالنسبة لحالته البدنية. التحدي التالي الذي يواجه تشيلسي هو كيفية الحفاظ على زخم نمو إستيفاو دون إجباره على اللعب وهو لم يستعد لياقته بنسبة 100٪. مع اقتراب فترة التوقف الدولية وفترة الانتقالات الصيفية، يجب على إدارة البلوز ضمان حصول لاعبهم الجديد على أفضل رعاية طبية لقيادة خط هجوم تشيلسي في سعيه للعودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
إعلان