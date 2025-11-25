صراع الجيل الجديد | إستيفاو يثبت "ضعف نظر" مسؤولي برشلونة .. والمباريات الكبيرة "ناقوس خطر" يهدد لامين يامال!

صراع الجيل الجديد.. هكذا نظر العالم أجمع، إلى مواجهة الجوهرة الإسبانية لامين يامال والساحر البرازيلي إستيفاو ويليان، اللذين يبلغا من العمر 18 سنة؛ وذلك على ملعب "ستامفورد بريدج" في مدينة لندن، مساء يوم الثلاثاء.

يامال قاد فريقه برشلونة الإسباني ضد النادي الإنجليزي تشيلسي ونجمه إستيفاو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وكما في نزالات الملاكمة؛ نجح إستيفاو في حسم معركته أمام يامال بـ"الضربة القاضية"، وذلك بقيادته تشيلسي للفوز (3-0) على برشلونة.

وقدّم الساحر البرازيلي مستوى مبهر للغاية في المباراة، كما سجل هدفًا من ثلاثية الفريق الإنجليزي؛ بينما اختفى الجوهرة الإسبانية تمامًا، وسط أسوأ ظهور له مع ناديه في الموسم الرياضي الحالي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد مواجهة إستيفاو ويامال، في ليلة الثلاثاء الأوروبية..