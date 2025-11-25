صراع الجيل الجديد | إستيفاو يثبت "ضعف نظر" مسؤولي برشلونة .. والمباريات الكبيرة "ناقوس خطر" يهدد لامين يامال!

Chelsea Barcelona GFX 2:1GOAL
صراع الجيل الجديد.. هكذا نظر العالم أجمع، إلى مواجهة الجوهرة الإسبانية لامين يامال والساحر البرازيلي إستيفاو ويليان، اللذين يبلغا من العمر 18 سنة؛ وذلك على ملعب "ستامفورد بريدج" في مدينة لندن، مساء يوم الثلاثاء.

يامال قاد فريقه برشلونة الإسباني ضد النادي الإنجليزي تشيلسي ونجمه إستيفاو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026. 

وكما في نزالات الملاكمة؛ نجح إستيفاو في حسم معركته أمام يامال بـ"الضربة القاضية"، وذلك بقيادته تشيلسي للفوز (3-0) على برشلونة.

وقدّم الساحر البرازيلي مستوى مبهر للغاية في المباراة، كما سجل هدفًا من ثلاثية الفريق الإنجليزي؛ بينما اختفى الجوهرة الإسبانية تمامًا، وسط أسوأ ظهور له مع ناديه في الموسم الرياضي الحالي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد مواجهة إستيفاو ويامال، في ليلة الثلاثاء الأوروبية..

    إستيفاو ويليان ينضم إلى إنجاز كيليان مبابي

    سجل الساحر البرازيلي الصغير إستيفاو ويليان، هدفًا من ثلاثية فريق تشيلسي الأول لكرة القدم في شباك العملاق الإسباني برشلونة، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    هدف إستيفاو جاء في الدقيقة 55، حيث أظهر الساحر البرازيلي مهارة فنية كبيرة للغاية؛ بمراوغته دفاعات برشلونة في مساحة ضيقة، ثم التسديد بدقة في شباك الحارس جوان جارسيا.

    وبهزه شباك برشلونة؛ أصبح الساحر البرازيلي ثاني أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يسجل في 3 مباريات متتالية بالمسابقة.

    إستيفاو فعل ذلك مع تشيلسي، في عمر "18 سنة و215 يومًا"؛ حيث يسبقه فقط المهاجم الفرنسي كيليان مبابي "18 عامًا و113 يومًا"، عندما كان يرتدي قميص الفريق المحلي موناكو.

    أهداف إستيفاو ويليان المتتالية أوروبيًا مع نادي تشيلسي:

    * الجولة الثالثة من مرحلة الدوري: هدف في شباك أياكس أمستردام الهولندي.

    * الجولة الرابعة من مرحلة الدوري: هدف في شباك كاراباخ الأذربيجاني.

    * الجولة الخامس من مرحلة الدوري: هدف في شباك برشلونة الإسباني.

    ويلعب إستيفاو لأول مرة في مسيرته الكروية بمسابقة دوري أبطال أوروبا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث انضم إلى تشيلسي في الميركاتو الصيفي الأخير فقط، قادمًا من النادي البرازيلي العملاق بالميراس.

    إستيفاو ويليان.. نضج كروي يثبت صحة نظرية مدرب تشيلسي

    بعيدًا عن الرقم - سالف الذكر - الذي حققه الساحر البرازيلي إستيفاو ويليان، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، في مواجهة العملاق الإسباني برشلونة؛ فهو أظهر الكثير من المميزات، على النحو التالي:

    * أولًا: مهارات فردية عالية في المساحات الضيقة.

    * ثانيًا: نضج تكتيكي في الدخول من الطرف إلى العمق.

    * ثالثًا: جودة كبيرة في الربط مع زملائه فوق أرضية الملعب.

    ومنذ أسابيع قليلة للغاية.. صرح الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الأول لكرة القدم، بأن إستيفاو مستعد لاتخاذ خطوة كبيرة في مسيرته؛ من خلال اللعب في العمق، أكثر من كونه جناحًا.

    وبرر ماريسكا وجهة نظره؛ بأن الساحر البرازيلي الصغير يملك جودة فنية كبيرة جدًا، في المراوغة والتمرير واللعب بالمساحات الضيقة.

    ويبدو أن رؤية المدير الفني الإيطالي كانت صحيحة؛ وذلك من خلال بعض اللمحات التي أظهرها إستيفاو، في مواجهة برشلونة وتشيلسي الأوروبية.

    عندما أكد إستيفاو ويليان "ضعف نظر" مسؤولي برشلونة

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية، سنبدأ حديثنا الآن عن توظيف الساحر البرازيلي إستيفاو ويليان، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي؛ والذي كان أحد أهم أهداف العملاق الإسباني برشلونة، للتعاقد معه.

    نعم.. برشلونة كان يريد التعاقد مع إستيفاو - قبل أن ينتقل إلى تشيلسي -، كما تردد أن اللاعب نفسه من محبي العملاق الإسباني؛ إلا أن النادي تراجع عن الصفقة لسببين رئيسيين، هما:

    * أولًا: عدم دفع مبلغ كبير في لاعب صغير؛ خاصة مع الصعوبات المالية للنادي.

    * ثانيًا: إستيفاو يلعب كـ"جناح أيمن" في نفس مركز الجوهرة الإسبانية لامين يامال.

    لكن.. لاعب موهوب بحجم إستيفاو ويليان، كان يستحق مغامرة برشلونة المالية من أجله بالفعل؛ كما كان لابد من وجود النظرة الفنية، التي ترى ما شاهده المدرب الإيطالي لنادي تشيلسي إنزو ماريسكا.

    وكما ذكرنا.. ماريسكا يرى أن إستيفاو يستطيع اللعب في عمق الملعب أكثر من الجناح؛ وهو الأمر الذي لم يشاهده المسؤولين الرياضيين في برشلونة، ما جعلهم يضيعون "ثنائية ذهبية" تجمع الساحر البرازيلي الصغير ويامال.

    حتى يامال نفسه يستطيع مع مرور الوقت، أن يلعب في العمق أكثر؛ ولذلك.. كان الثنائي من الممكن أن يشكلا حقبة معًا، في صفوف العملاق الإسباني برشلونة.

    لامين يامال.. المباريات الكبيرة "ناقوس خطر" في مسيرة جوهرة برشلونة

    أخيرًا.. سننتقل بحديثنا إلى الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ والذي لم يقدّم أي شيء يذكر ضد نادي تشيلسي الإنجليزي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

    أداء يامال ضد تشيلسي، كفيل أن يجعل برشلونة يشعر بالخوف فعليًا؛ فهذا الجوهرة الإسبانية اختفى تمامًا في جميع المباريات الكبيرة خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، على النحو التالي:

    * أولًا: ضد باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

    * ثانيًا: ضد ريال مدريد في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني.

    * ثالثًا: ضد تشيلسي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

    يامال لم يسجل أو يصنع أي هدف في هذه المباريات؛ ما أثر على فريقه برشلونة بشكلٍ كبير، والذي خسر فيهم جميعًا.

    إلا أننا لا يُمكن أن نغفل عن مستوى النجم الإسباني مارك كوكوريلا، الظهير الأيسر لفريق تشيلسي الأول لكرة القدم، وذلك في مواجهته ضد يامال.

    كوكوريلا خريج مدرسة "لاماسيا" التابعة لبرشلونة، وزميل يامال في المنتخب الإسباني؛ قضى تمامًا على خطورة هذا الجوهرة الصغيرة.

    وتجلى تألق كوكوريلا ضد يامال؛ في عمليات الضغط المبكر ومنعه من التفكير في المراوغة، مع إغلاق زوايا التمرير والتسديد أمامه.

    ومهما كان ما يؤثر على يامال في الموسم الحالي، سواء كانت إصابة أو غيرها؛ فإن مواصلته الفشل في المباريات الكبيرة، سيكون أكبر تهديد لتتويج برشلونة بالألقاب وحصوله هو على الجوائز الفردية.

