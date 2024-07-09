إسبانيا وفرنسا .. لقد حان وقت زيدان و"منتخب الأطفال" هو الأحق باليورو!

الماتادور يصعد في انتظار الفائز من إنجلترا وهولندا

في ليلة كانت الإثارة حاضرة في أغلب فتراتها، قررت كرة القدم أن تبتسم للكرة الجميلة، لتمنح منتخب إسبانيا بطاقة التأهل إلى نهائي يورو 2024.

البداية لم تكن كما تمناها المدرب لويس دي لا فوينتي، بهدف مباغت من راندال كولو مواني، ولكن الرد جاء قاسيًا بهدف تاريخي وأسطوري من لامين يامال.

إسبانيا قررت إكمال الريمونتادا السريعة بهدف آخر من داني أولمو في الدقيقة 25، بمساعدة جول كوندي الذي تطوع وقام بتأكيد الكرة ووضعها في مرمى مايك ماينان.

النتيجة تعني تأهل الماتادور إلى النهائي لمواجهة المنتصر من إنجلترا وهولندا، في فشل جديد للمدرب ديدييه ديشان فريقه، يبعث بالكثير من الرسائل والتساؤلات التي نستعرضها كالتالي..