إسبانيا تتلقى ضربة قوية في كأس العالم بعد إصابة مهاجمها صاحب 20 هدفًا بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي

على الرغم من وجود احتمال ضئيل بأن يتعافى سامو قبل انطلاق كأس العالم في 11 يونيو، إلا أن الاحتمال الأكبر هو أنه سيواجه فترة طويلة من الغياب عن الملاعب تصل إلى حوالي عام، مما سيؤدي بالطبع إلى استبعاده من خطط إسبانيا للبطولة الصيفية. سجل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا 47 هدفًا في 77 مباراة مع بورتو، ورغم أنه لم يكن لاعبًا أساسيًا، إلا أنه كان سيكون إضافة مفيدة للمنتخب الإسباني في أمريكا الشمالية.