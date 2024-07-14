إسبانيا ضد إنجلترا | الماتادور بطل أوروبا .. ثأر من ساوثجيت والكأس لن تعود للديار يا هاري كين!

إسبانيا تحصد اللقب للمرة الرابعة وتواصل عقدة إنجلترا..

وأخيرًا أسدل الستار على بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، معلنًا عن تتويج منتخب إسبانيا، باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بعد نسخ 1964 و2008 و2012، ليفض الشراكة مع ألمانيا، من معقلها، ويصبح البطل التاريخي لليورو.

وتمكن المنتخب الإسباني من التتويج باللقب الأوروبي، بعد الفوز على إنجلترا بنتيجة (2-1)، في المباراة النهائية التي أقيمت على الملعب الأولمبي في برلين، ليتلقى الأسود الثلاثة الخسارة الثانية على التوالي، بعد فقدان اللقب أمام إيطاليا في نسخة يورو 2020.

وبفوزه باللقب، أصبح منتخب إسبانيا، أول منتخب يحقق الفوز في جميع مبارياته في نسخة واحدة بتاريخ اليورو.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL أبرز النقاط حول مباراة نهائي يورو 2024، بين إسبانيا وإنجلترا..