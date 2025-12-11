Mostafa Shobeir Yassine Bounou GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

إسبانيا تراقب حارس الأهلي! .. عندما يصبح جيرونا أملنا لـ"صناعة أسطورة عربية جديدة" على طريقة ياسين بونو

هل يتكرر سيناريو ياسين بونو في الملاعب الإسبانية مجددًا؟

قديمًا كُنا نسعد كثيرًا، عندما نسمع أو نقرأ عن احتراف لاعب عربي ما، في أحد الدوريات الأوروبية الكبيرة؛ لكن الآن أصبح الأمر طبيعيًا للغاية، وليس مفاجئًا كما كان.

نعم.. نحن نُشاهد المئات من اللاعبين العرب، يتواجدون في أكبر الدوريات الأوروبية؛ بل أن بعضهم تحوّل إلى أن يكون أسطورة، في ناديه.

لكن يبقى الأمر الذي لم ولن يتغيّر أبدًا؛ هو التمني العربي المُستمر بسير بعض اللاعبين على خطى أسماء أخرى، تألقت بشدة في الدوريات الأوروبية.

آخر هذه الأسماء؛ هو الحارس المصري مصطفى شوبير، الناشط في صفوف العملاق القاهري الكبير النادي الأهلي.

شوبير البالغ من العمر 25 سنة، قد ينتقل خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"، إلى الملاعب الإسبانية؛ ليخوض أول تجربة احترافية، في مسيرته الكروية.

ووفقًا للإعلامي الإسباني ماتيو موريتو؛ يُفاضل النادي المحلي جيرونا بين شوبير وحارس فياريال دييجو كوندي، للتعاقد مع أحدهما بشكلٍ رسمي.

وبمجرد ذكر اسم جيرونا مع شوبير؛ فإن أول لاعب سيأتي إلى أذهاننا هو ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب وفريق الهلال الأول لكرة القدم.

  • FBL-CAF-C1-AHLY-MAZEMBEAFP

    جيرونا كلمة السر.. مصطفى شوبير قد يسير على خطى ياسين بونو!

    الحارس المصري مصطفى شوبير قد يجد نفسه يرتدي قميص جيرونا الإسباني؛ وهو النادي الذي تألق فيه نظيره المغربي ياسين بونو، في الملاعب الأوروبية.

    وبالطبع.. يرغب شوبير أن يسير على خطى بونو، وأن يصبح أسطورة عربية جديدة في حراسة المرمى؛ وذلك بالانضمام إلى جيرونا وفرض نفسه بقوة، ثم اتخاذ خطوات أكبر في مسيرته فيما بعد.

    ويملك هذا الحارس المصري الشاب، كل المقومات التي تؤهله للتألق في الملاعب الإسبانية، إذا تمت الصفقة بنجاح؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الثقة الكبيرة؛ وهي نقطة أساسية يحتاجها أي حارس مرمى.

    * ثانيًا: مرونة الحركة؛ وهي نقطة مهمة تُمكن حارس المرمى من القيام برد فعل سريع.

    والحقيقة أن مستوى شوبير تراجع نسبيًا مؤخرًا؛ ولكن هذا الأمر لا يمنع موهبته الكبيرة، والتي أكدها على مدار السنوات القليلة الماضية.

    وأكبر دليل على هذه الموهبة؛ هي أن نادي جيرونا حكم على شوبير لإجمالي ما يقدّمه في الملاعب، وليس على فتراتٍ محددة.

  • FBL-CAF-C1-ESPERANCE-AHLYAFP

    عام 2024 التاريخي.. عندما أثبت مصطفى شوبير موهبته الكبيرة

    لم ينتهِ حديثنا عن الحارس المصري مصطفى شوبير، عند ما ذكرناه في السطور الماضية؛ فلا يُمكن أن ننسى أبدًا ما قدّمه هذا اللاعب مع العملاق القاهري النادي الأهلي، في موسم 2023-2024.

    ووجد شوبير نفسه في ذلك الموسم، يلعب أساسيًا في صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد إصابة الحارس الكبير محمد الشناوي.

    وتمكن شوبير من قيادة الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، وبمستوى خيالي؛ لا يقل عما يفعله الحراس العالميين مع أنديتهم، في البطولات الكبرى.

    وفيما يلي.. تفاصيل بعض الأرقام التي حققها شوبير في هذه النسخة الإفريقية:

    * أطول سلسلة دقائق بشباك نظيفة في تاريخ الأهلي الإفريقي "810 دقيقة"؛ محطمًا رقم أسطورة حراسة المرمى عصام الحضري "596 دقيقة".

    * المحافظة على نظافة شباكه في جميع المباريات التي خاضها "9 لقاءات"، حتى التتويج باللقب القاري؛ وهو رقم فريد من نوعه.

    لذلك.. أثبت مصطفى شوبير أنه لديه خبرة المحافل القارية؛ وليس مجرد حارس محلي فقط، يتألق في الدوري المصري.

    والآن.. يجب على الحارس المصري الشاب أن يثبت نفسه في أحد الدوريات الأوروبية؛ ولما لا تكون البداية بقميص نادي جيرونا الإسباني، لنُشاهد "ياسين بونو جديد".

  • Girona FC v FC Barcelona - La LigaGetty Images Sport

    ياسين بونو.. عندما صنع أسد الأطلس اسمه من بوابة جيرونا

    إذا عدنا بالذاكرة إلى صيف عام 2012؛ سنجد أن هُناك حارس مغربي واعد وقتها قرر مغادرة ناديه المحلي الوداد، لشق طريقه في الملاعب الأوروبية.

    هذا الحارس المغربي ليس إلا ياسين بونو؛ الذي انتقل من الوداد إلى الفئات السنية لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، كأول تجربة احترافية في مسيرته الرياضية.

    إلا أن بونو لم ينجح في فرض نفسه داخل أتلتيكو مدريد؛ ليرحل في صيف 2014، وبدون أن يلعب أي مباراة رسمية مع الفريق الأول.

    وانضم الحارس المغربي إلى ريال سرقسطة الإسباني، قادمًا من أتلتيكو مدريد صيف 2014؛ ولمدة موسمين كاملين، على سبيل الإعارة.

    مع ريال سرقسطة بدأ اسم بونو يتردد في الملاعب الإسبانية كثيرًا؛ ولكنه لم يكن قد أصبح هذا الحارس المبهر، الذي نعرفه الآن.

    لذلك.. السؤال الذي سنطرحه: "متى عرفنا ياسين بونو بحق كونه حارسًا عالميًا كبيرًا؟"

    الانطلاقة الحقيقية لياسين بونو كانت عندما انضم إلى نادي جيرونا الإسباني صيف 2016؛ وذلك على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد، قبل شرائه بشكلٍ نهائي.

    مع جيرونا.. أبدع بونو؛ حيث لا يُمكن أن ننسى مستواه عندما قاد جيرونا للفوز (2-1) على ريال مدريد، في الجولة 24 من مسابقة الدوري الإسباني 2018-2019.

    وقتها.. عقد بونو جميع نجوم ريال مدريد؛ وذلك بقيادة النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول آنذاك ونادي الاتحاد حاليًا.

  • FBL-EUR-SUPERCUP-MANCHESTER CITY-SEVILLAAFP

    أعظم حارس عربي.. أرقام ستظل مُخلدة في تاريخ ياسين بونو

    واستكمالًا لحديثنا عن الحارس المغربي ياسين بونو؛ سنرى أنه بعد 3 سنوات من التألق مع نادي جيرونا، انتقل إلى إشبيلية الإسباني.

    وكتب بونو التاريخ مع إشبيلية؛ ليُصنف ضمن أفضل حراس المرمى في العالم، بل ويرتبط اسمه بعملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.

    وبقميص إشبيلية.. توّج بونو بلقب الدوري الأوروبي "مرتين"، لكنه كان عنصرًا أساسيًا ومؤثرًا في بطولة 2022-2023؛ إلى جانب حصوله على جائزة "زامورا"، كأفضل حارس في الدوري الإسباني.

    وفيما يلي.. بعض من إنجازات ياسين بونو التاريخية:

    * أول حارس عربي يفوز بلقب قاري أوروبي "الدوري الأوروبي".

    * أول حارس عربي يُرشح لجائزة "فيفا" و"فرانس فوتبول"؛ لأفضل حارس في العالم.

    * أول حارس عربي يُرشح لجائزة "الكرة الذهبية"؛ لأفضل لاعب في العالم.

    وفي صيف 2023.. قرر بونو إغلاق صفحة الاحتراف الأوروبي؛ ليذهب إلى الملاعب السعودية، من بوابة فريق الهلال الأول لكرة القدم.

