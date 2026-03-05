"هُناك أشياء تحدث في الكواليس"!.. إزجان أليوسكي يتحدث عن الأهلي ويشعل جدل أزمة كريستيانو رونالدو

وفي هذا السياق.. بدأ المقدوني إزجان أليوسكي، حديثه عن هبوط النادي الأهلي التاريخي صيف عام 2022، إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

ورفض أليوسكي في تصريحات مع موقع "winwin"، إدانة شخص واحد في الأهلي؛ بشأن هبوط الفريق الأول، إلى دوري يلو.

وقال الظهير الأيسر المقدوني: "الجميع متورط في هبوط الأهلي؛ باستثناء الجماهير".

وأضاف: "نحن جميعًا في القارب نفسه.. اللاعبون داخل أرضية المستطيل الأخضر، والإدارة في المكاتب".

وشدد إزجان أليوسكي على أنه من السهل توجيه اللوم إلى شخص أو اثنين؛ لكن الحقيقة هي أن اللاعبين كانوا لابد أن يؤدوا بشكلٍ أفضل، داخل أرضية المستطيل الأخضر.