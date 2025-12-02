Halaand Guardiola (Goal)AI
إرلينج هالاند يكتب التاريخ في الملاعب الإنجليزية .. و"ريمونتادا غير مكتملة من فولهام" تفضح كوارث بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يُهدد عرش آرسنال.. ولكن!

في عالم كرة القدم لا تجعل النتائج أو الأرقام تخدعك؛ فأحيانًا نجد فريقًا ما يتصدر جدول ترتيب الدوري المحلي في بلاده أو يُنافس على اللقب، ولكنه يُعاني من مشاكل عديدة.

هذا ينطبق على فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ تحت قيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا.

السيتزنس فاز (5-4) على نادي فولهام، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ ليحصد نقطته الـ28.

وبنقاطه الـ28.. يحتل مانشستر سيتي "المركز الثاني" في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز؛ وبفارق نقطتين فقط "مؤقتًا"، على نادي آرسنال - صاحب الصدارة -.

ورغم ذلك.. أظهرت مباراة فولهام الكثير من العيوب في صفوف مانشستر سيتي؛ والذي يجب تداركها إذا أراد التتويج باللقب فعليًا.

وكان مانشستر سيتي قد تقدّم بثلاثية نظيفة ضد فولهام، عن طريق كل من إرلينج هالاند وتيجاني ريندرز وفيل فودين، في الدقائق 17 و37 و44 على التوالي؛ قبل أن يُقلل فولهام الفارق في الدقيقة 45+2، بواسطة إيميل سميث روي.

وعاد السيتزنس وأضاف هدفين أخريين، عن طريق فيل فودين وساندر بيرج بـ"الخطأ في مرماه"، في الدقيقتين 48 و54 تواليًا؛ ليقوم فولهام بعدها بريمونتادا غير مكتملة، بإحرازه 3 أهداف.

ثلاثية فولهام المتتالية في شباك مانشستر سيتي؛ جاءت بواسطة أليكس إيوبي وصامويل تشوكويزي "هدفين"، في الدقائق 57 و72 و78.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد مباراة مانشستر سيتي ومستضيفه فولهام، في ليلة الثلاثاء المثيرة..

  • HaalandGetty

    إرلينج هالاند يكتب التاريخ في الملاعب الإنجليزية

    دخل النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، التاريخ من أوسع أبوابه؛ وذلك خلال مواجهة نادي فولهام مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

    هالاند سجل هدفًا في الدقيقة 17 من عمر المباراة؛ وهو "الرقم 100" في تاريخه بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، منذ الانضمام إلى مانشستر سيتي صيف 2022.

    وانضم هالاند إلى السيتزنس، قادمًا من صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني؛ في صفقة قُدِرت قيمتها بـ60 مليون يورو، تقريبًا.

    وأصبح النجم النرويجي بذلك؛ أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى 100 هدف، متجاوزًا أسطورة إنجلترا ونادي نيوكاسل يونايتد آلان شيرر.

    * إرلينج هالاند: 100 هدف في 111 مباراة.

    * آلان شيرر: 100 هدف في 124 مباراة.

    ولم يكتفِ هالاند بهذا الرقم التاريخي؛ حيث قدّم مستوى مبهر ضد فولهام، وخاصة في الـ60 دقيقة الأولى.

    نعم.. إرلينج هالاند كان "محطة مُهمة"؛ وذلك بتراجعه إلى حدود منتصف الملعب لاستلام الكرات، ومن ثم فتح المساحات إلى زملائه.

    ومن هذه اللعبة تحديدًا؛ نجح هالاند في صناعة هدف رائع إلى زميله الهولندي تيجاني ريندرز، في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

    وانخفض الجهد البدني للمهاجم النرويجي الشاب، في الجزء الأخير من المباراة؛ الأمر الذي سمح لنادي فولهام في التحكم بمنطقة الوسط، وبالتالي تشكيل الكثير من الخطورة على مرمى السيتزنس.

  • فولهام ضد مانشستر سيتيGetty Images Sport

    أخطاء تكتيكية "مؤثرة" في مباراة مانشستر سيتي وفولهام

    وعلى جانب آخر.. شهدت مباراة مانشستر سيتي ضد مستضيفه فولهام، مساء يوم الثلاثاء، الكثير من العشوائية التكتيكية؛ سواء من الإسباني بيب جوارديولا، أو البرتغالي ماركو سيلفا.

    بمعنى.. المباراة كانت مُمتعة للغاية بالنسبة للمشاهد العادي؛ وذلك في ظل رؤيته 9 أهداف كاملة، مع عديد من الفرص المُهدرة.

    إلا أنه تكتيكيًا؛ ارتكب جوارديولا وسيلفا العديد من الأخطاء، والتي يُمكن أن نلخصها في نقطتين بالذات:

    * مانشستر سيتي: خسارة الكرة الثانية.

    * فولهام: الفراغات في العمق.

    وإذا تكلمنا على النقطة الخاصة بالسيتزنس؛ سنجد أن جميع الكرات العائدة من دفاعات هذا الفريق، كانت تجد لاعبًا من فولهام أمام منطقة الـ18.

    أي أنه لم يكن هُناك لاعب واحد في مانشستر سيتي، يستلم الكرة الثانية الذي تسقط أمام منطقة الـ18 للفريق؛ ما أسفر عن عديد الأهداف والفرص المحققة من فولهام.

    أما فيما يتعلق بخطأ فولهام.. سنجد أن لاعبي هذا الفريق ومدربه كانوا يقعون في نفس الفخ؛ وهو تفريغ العمق تمامًا عندما يتراجع مهاجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند، إلى الخلف.

    وقتها.. كنا نجد لاعب أو اثنين على الأقل من الخط الخلفي لفولهام، يتقدم لمنتصف الملعب للتغطية على هالاند؛ فيتم تفريغ العمق تمامًا، أمام نجم أو أكثر من مانشستر سيتي.

    واستغل السيتزنس هذه النقطة تحديدًا؛ من أجل تسجيل عديد الأهداف، في مباراة ليلة الثلاثاء المثيرة.

  • Fulham v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    للمرة الثانية.. استهتار النجوم كاد أن يُكلف مانشستر سيتي غاليًا

    بعيدًا عما ذكرناه في السطور الماضية.. يجب الوقوف على نقطة مهمة للغاية، ظهرت في مواجهة مانشستر سيتي ومستضيفه فولهام، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

    هذه النقطة هي "التعامل السيئ" من بعض نجوم مانشستر سيتي، مع الفرص التي تُتاح أمامهم؛ والتي يُمكن تفسيرها بأمرين، على النحو التالي:

    * أولًا: استهتار اللاعبين وعدم تعاملهم بجدية أمام مرمى المنافس.

    * ثانيًا: مُعاناة اللاعبين من أزمة ثقة وعدم تركيز.

    ويبدو أن النقطة الأولى هي الأرجح؛ حيث لم يتعامل بعض لاعبي السيتزنس بجدية، مع كثير الفرص التي أُتيحت أمامهم في المباراة.

    على العكس تمامًا.. وجدنا لاعبو فولهام يلعبون بجدية كبيرة للغاية، بعيدًا عن الأخطاء التكتيكية بالطبع؛ ما ساعدهم على العودة من التأخُر (5-1) إلى (5-4)، حيث كان بإمكانهم التعديل لو امتد الوقت قليلًا.

    ولا ننسى أنه قبل 3 أيام من الآن تقريبًا؛ كان مانشستر سيتي مُتقدمًا (2-0) على نادي ليدز يونايتد في الجولة 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يعود المنافس بالتعادل (2-2).

    ونجا السيتزنس في الوقت بدل الضائع من عمر هذه المباراة؛ عندما سجل فيل فودين هدف الانتصار القاتل، الذي منح فريقه 3 نقاط غالية.

    والأمر الذي تم ملاحظته أيضًا ضد ليدز يونايتد؛ هو التراخي الذهني وعدم الجدية في اللعب، بعدما تقدم مانشستر سيتي (2-0) وقتها.

    ولذلك.. تكرار نفس الأمر في مباراتين متتاليتين؛ قد يكون "جرس إنذار" بشأن استهتار نجوم مانشستر سيتي، وعدم جديتهم طوال الـ90 دقيقة.

  • Manchester City v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. أخطاء يجب معالجتها فورًا يا بيب جوارديولا!

    في النهاية.. يجب أن نؤكد على أن فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، ورغم أنه أصبح على بُعد نقطتين "مؤقتًا" من نادي آرسنال، مُتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ إلا أن المؤشرات مُرعبة بالنسبة لجماهيره.

    كتيبة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، ترتكب الكثير من الأخطاء الدفاعية؛ كما أن الفريق لا يبدو متماسكًا داخل أرضية الملعب، في العديد من المباريات.

    وأصبح واجبًا على جوارديولا، أن يُعدل الكثير من أفكاره التكتيكية، خاصة في خطي الوسط والدفاع؛ على النحو التالي:

    * أولًا: كيفية التعامل مع الكرات الثانية العائدة من الدفاع؛ مثلما ذكرنا.

    * ثانيًا: توقيت استخدام "مصيدة التسلل" ضد المنافس؛ إلى جانب الدفاع المُتأخر.

    * ثالثًا: إغلاق المساحات خلف الظهيرين؛ من خلال الضغط الإيجابي.

    * رابعًا: إيجاد لاعب محطة آخر؛ لكي يساعد إرلينج هالاند في هذا الدور.

    وذكرنا في السطور الماضية أن السيتزنس تراجع ضد فولهام، بانخفاض الجهد البدني لهالاند؛ حيث فقد الفريق وقتها "اللاعب المحطة"، الذي يستلم الكرات في خط الوسط - رغم أننا نتحدث هُنا عن مهاجم -.

    وبعد كل ذلك.. يجب أن ننتظر الجولات القادمة؛ لنرى هل سيجد جوارديولا حلولًا لهذه المشاكل، أم تتواصل المُعاناة.

