"إذا لم يفز، كان يبكي!" - كريستيانو رونالدو كان دائمًا خاسرًا سيئًا، كما يوضح زميله السابق في مانشستر يونايتد والمنتخب البرتغالي عقلية GOAT
كيف أصبح النجم البرتغالي رونالدو أفضل لاعب في التاريخ
بدأ رونالدو مسيرته في صفوف سبورتنج في وطنه، حيث لوحظت إمكاناته الواضحة لأول مرة في لشبونة. كان ناني أيضًا جزءًا من صفوف الأكاديمية هناك، مما سمح له بمشاهدة الخطوات الأولى نحو النجومية.
لم يسر كل شيء على ما يرام بالنسبة للفائز المستقبلي بجائزة الكرة الذهبية، حيث اضطر رونالدو إلى تعلم دروس مهمة من النكسات المؤلمة. ساعدته هذه الدروس في النهاية على أن يصبح اللاعب الذي هو عليه اليوم، حيث لا يزال البرتغالي الأعظم في تاريخ كرة القدم قوياً في سن 41 عاماً.
خيبة الأمل المبكرة تركت رونالدو في حالة من البكاء
لم يكن لدى ناني أي شك في أن زميله سيصبح أيقونة عالمية، حيث لوحظت قدرته على العمل الدؤوب منذ صغره. عندما سئل لاعب الجناح السابق في سبورتنج ومانشستر يونايتد عن ما إذا كان رونالدو مقدراً له أن يصبح نجماً لامعاً عندما كان مراهقاً، أجاب لمجلة FourFourTwo: "في ذلك الوقت لم نفكر في أي من ذلك، كنا نلعب ونستمتع بوقتنا فحسب.
كنا نطمح ونحلم بأن نصبح لاعبي كرة قدم محترفين يوماً ما، لكننا كنا نعلم أيضاً أن ذلك لن يتحقق إلا بعد أن نصل إلى هناك، وإلا فإنه مجرد حلم. في النهاية، حدث كل شيء بسرعة كبيرة – أتيحت لنا الفرص ولم ندعها تفوتنا. كان روح التضحية التي كانت لدينا في سن صغيرة هي المفتاح".
وأضاف ناني: "حتى عندما كان طفلاً، كان يبرز بالفعل عن الجميع. كان يعرف بالضبط ما يريد. كان كريستيانو يعيش كرة القدم بشغف هائل – إذا لم يفز أو لم تسر الأمور على ما يرام، كان يبكي. كان ذلك دليلاً على مدى التزامه وشدة عشقه لهذه اللعبة".
رونالدو يدعم تحقيق 1000 هدف ومواصلة مسيرته
يحمل رونالدو الآن ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، ودوري أبطال أوروبا، وبطولة أمم أوروبا، ودوري الأمم الأوروبية، إلى جانب خمس كرات ذهبية وعدد لا يحصى من الإنجازات في كتب التاريخ.
لا يزال لديه أهداف يريد تحقيقها، مع وجود إنجاز بارز في متناول يده الآن. قال ناني سابقًا: "سيصل إلى 1000 هدف بسهولة، لا شك لدي في ذلك. إنه إنجاز مهم بالنسبة له - شيء كان يفكر فيه منذ سنوات.
"يريد أن يصل إلى 1000 هدف مسجل، لأن لاعبين آخرين مثل بيليه أو روماريو ادعوا أنهم حققوا هذه الأرقام، لكن لم يتم تسجيل جميع أهدافهم. يمكن لكريستيانو أن يصنع فيلمًا بجميع أهدافه. سيصل إلى هذا الهدف - حتى لو اضطر إلى الذهاب إلى أدنى دوري احترافي في العالم للقيام بذلك. لكنه لن يحتاج إلى ذلك".
وأضاف ناني عن طول عمر رونالدو، مع احتمال استمراره في اللعب لعدة سنوات أخرى: "لا شيء يفاجئني. كريستيانو لطالما عرف بالضبط ما يريده – عندما تكون واضحًا بشأن أولوياتك ولديك الدعم المناسب من حولك، يصبح كل شيء أسهل.
"رفضه الاستسلام هو ما جعله أحد أعظم اللاعبين في كل العصور. حتى الآن، في سن الأربعين، لا يزال يذهل الناس، لكنه لا يذهلني. آمل أن يحافظ على نفس المستوى الذي أظهره في التصفيات وأن يصبح لاعبًا مهمًا لروبرتو مارتينيز في كأس العالم - الأهداف لا تختفي".
نانى من بين الذين اقترحوا أن كأس العالم 2026 قد لا تكون آخر بطولة دولية لرونالدو. قال: "آمل أن يلعب في بطولة أمم أوروبا. سيتوقف ذلك على حالته البدنية، وما إذا كانت الإصابات ستتركه وشأنه، وما إذا كان سيجد الدافع للاستمرار في المنافسة كما فعل لأكثر من 20 عامًا. لكن إذا كان هناك من يستطيع القيام بشيء استثنائي مثل اللعب في بطولة أمم أوروبا في سن 43، فهو كريستيانو".
أحاديث الانتقالات: انتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد إضراب الدوري السعودي للمحترفين
يتوقع الكثيرون أن يواصل رونالدو اللعب حتى سن الخمسين، حيث لا يوجد سبب يدعوه للتقاعد وهو لا يزال في ذروة أدائه. وقد تم التكهن مؤخرًا بتحدي جديد آخر، حيث يُتوقع انتقال CR7 - ربما للانضمام إلى ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم - بعد أن شارك في إضراب مع نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين.
