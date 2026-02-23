إدوين فان دير سار يشرح سبب فشل أندريه أونانا "الرائع" في مانشستر يونايتد ويصدر حكمه على الحارس الجديد رقم 1 سين لامينز

لسوء الحظ، لم يكن الأمر كذلك. انضم أونانا من إنتر ميلان مقابل 47 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) في عام 2023 ليحل محل ديفيد دي خيا، لكن الأمور بدأت بشكل مقلق عندما سدد كرة من خط المنتصف في أول مباراة له في أولد ترافورد ضد لينس.

كانت هذه أول أخطاء عديدة بارزة، والتي أثبتت أنها ضارة بحملة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا واستمرت في مطاردته لدرجة أن لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق نيمانيا ماتيتش وصف أونانا بـ "أسوأ حارس مرمى في تاريخ مانشستر يونايتد" قبل مباراة ربع نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي ضد ليون.

وكأنه يريد التأكيد على هذه النقطة، ارتكب أونانا خطأين فادحين في التعادل 2-2 في مباراة الذهاب. كانت آخر مباراة له مع مانشستر يونايتد ليلة أخرى يجب نسيانها، حيث ارتكب خطأين أديا إلى هدفين في الخسارة المهينة أمام غريمسبي تاون في كأس كاراباو. بعد أيام، انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي طرابزونسبور التركي. وصلت سقوطه إلى مستوى جديد عندما تم استبعاده من منتخب الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية.