Patrick Tchanhoun و زهيرة عادل

"استحق الفضل فيما حدث" .. إدوارد ميندي يغضب بعد مزاعم اتفاقية إهدار براهيم دياز لضربة جزاء المغرب أمام السنغال

توقف، جدل، ثم تصريح إعلامي صريح.. إدوارد ميندي لم يترك أي شيء يمر مرور الكرام.

لم تكن المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2025 مجرد مباراة مثيرة فحسب، بل أثارت أيضًا جدلًا غير متوقع بسبب ركلة جزاء، أهدرها براهيم دياز؛ نجم المغرب، تضخمت بسبب وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي خضم هذا الجدل، أصر إدوارد ميندي؛ حارس مرمى منتخب السنغال، على توضيح الأمور.

    ركلة جزاء في قلب كل التوترات

    كل شيء تغير في الوقت الإضافي من المباراة النهائية بين السنغال والمغرب (1-0)، فمن ركلة ركنية، حصل براهيم دياز على خطأ أدى إلى ركلة جزاء ذات عواقب وخيمة.

    قرار الجزائية أثار غضبًا شديدًا من الجانب السنغالي، وبطلب من المدرب بابي ثياو، غادر العديد من اللاعبين الملعب وعادوا إلى غرف تغيير الملابس، مما أدى إلى توقف المباراة أمام أعين العالم بأسره.

    توقفت المباراة لمدة ربع ساعة تقريبًا، وكانت فترة انتظار طويلة في ملعب يعيش حالة من التوتر الشديد، قبل أن يعود أسود التيرانجا أخيرًا إلى الملعب بعد محادثة مذهلة بين كلود لوروا وساديو ماني.

    ثم انطلق براهيم دياز مهدرًا ضربة الجزاء بعدما سددها على طريقة "بانينكا"، مهدرًا على المغرب أول لقب لكأس الأمم الإفريقية منذ عام 1976.

    شائعات "اتفاقية الإهدار"

    أمام إدوارد ميندي، حاول لاعب وسط ريال مدريد تنفيذ ركلة بانينكا. كانت الحركة مفاجئة، لكنها لم تنجح. حارس المرمى السنغالي بقي ثابتاً على قدميه وأمسك الكرة دون صعوبة، لتنجو السنغال.

    لكن سرعان ما طرح البعض على مواقع التواصل الاجتماعي فرضية مفاجئة: اتفاق بين اللاعبين لتهدئة التوتر الشديد الناجم عن توقف المباراة، فكرة سرعان ما أثارت رد فعل غاضب من الطرف المعني (ميندي).

    ميندي يضع حدا لكل الشائعات

    في مقابلة مع قناة "بي إن سبورتس"، لم يخف إدوارد ميندي انزعاجه من مزاعم الاتفاق بين الجانبين على إهدار ضربة الجزاء، وأجاب بصراحة وبكلمات قوية: "مع ذلك، يجب أن نكون جادين. هل تعتقدون حقًا أنه قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، في حين أن بلدًا ما ينتظر هذا منذ خمسين عامًا... هل تعتقدون أننا سنتفق؟ كان يريد أن يسجل، وأنا أستحق الفضل في إيقافه، هذا كل شيء. يجب أن نتوقف عند هذا الحد".

    تصريح واضح، شبه جاف، يبدد أي محاولة للتفسير، فبالنسبة للحارس السنغالي، تظل الحركة رياضية بحتة؛ مواجهة وجهاً لوجه لا أكثر.

    المزيد عبر كاف

    كان ميندي قد أدلى بهذا التصريح بعد دقائق قليلة من انتهاء المباراة، وأمام ميكروفون الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ومرة أخرى، لم يكن هناك أي غموض، صرح قائلًا: "لقد حاول تنفيذ ركلة بانينكا، لكنني بقيت ثابتاً على قدمي. حافظنا على الفريق في المباراة وساعدت فريقي في تلك اللحظة. نعم، كان يريد التسجيل، لكنني أوقفته، لذا يجب أن ننهي الجدل حول هذا الموضوع".

    الركراكي يحمي دياز دون أن يعفيه من المسؤولية

    على الجانب المغربي، لم يخف وليد الركراكي إحباطه، ففي مؤتمر صحفي، أوضح المدرب الظروف الخاصة لهذه المحاولة الفاشلة. وأشار إلى أن التوقف الطويل كان عاملاً مزعجاً: "لقد أوقفنا المباراة أمام أعين العالم لمدة عشر دقائق على الأقل. هذا لم يساعد براهيم، وهذا ليس عذراً للطريقة التي سدد بها الكرة، ولكن هذا ما حدث، ولن نعود إلى الوراء، لقد سددها بهذه الطريقة".

    دون البحث عن أعذار، يذكر المدرب بالواقع النفسي لمثل هذه اللحظة. أما السنغال، فقد تمكنت من الحفاظ على رباطة جأشها. وقام إدوارد ميندي، الذي كان له دورًا حاسمًا، بختم تاريخ هذه المباراة النهائية التي أصبحت أسطورية.

