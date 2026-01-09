إدوارد ميندي ينقذ السنغال رغم "فقر مالي" .. وخاليدو كوليبالي والعداء ساديو ماني بـ"شعار لم ينجح أحد"

لم يقدّم النجم ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، مستوى فني كبير مع منتخب بلاده السنغال؛ وذلك خلال مواجهة مالي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

ماني اكتفى بلعب دور "العداء" في المباراة؛ حيث كان يحاول تجاوز المدافع المالي الذي يقف أمامه بـ"سباق السرعات فقط"، في كل مرة يستلم فيها الكرة على الجناح الأيسر.

بمعنى.. لم نُشاهد نجم النصر يقدّم حلولًا لمنتخب بلاده السنغال؛ سواء من خلال مهارات المراوغة، أو الثنائيات مع زملائه.

ورغم ذلك.. كان هُناك نقطتين مهمتين اعتمد عليهما ماني ضد مالي؛ وشكلتا خطورة بعض الشيء، على النحو التالي:

* أولًا: التسديد من خارج منطقة الـ18؛ عندما تتاح الفرصة أمامه لفعل ذلك.

* ثانيًا: لعب دور قلب الهجوم في بعض اللقطات؛ والتي كادت تخدع دفاعات المنافس.

لكن بالمجمل؛ لاعب بحجم ساديو ماني وبتاريخه الكبير في عالم الساحرة المستديرة، لابد أن يكون لديه تأثيرًا أكبر داخل منتخب بلاده السنغال.